Febbraio sarà forse l’ultimo mese di vero freddo invernale. E le misure per contenere il coronavirus sono ancora in corso. Perciò, per rimanere al caldo in casa e occupare il tempo, il modo migliore è sicuramente quello di dedicarsi a film e serie tv. E molti abbonati potranno rivolgersi a Netflix: la lista completa delle nuove uscite del mese di febbraio è la seguente.

I nuovi film originali Netflix

A febbraio saranno disponibili diversi film originali Netflix. Dal 3 potremo vedere “All my friends are dead”. Questo geniale comedy horror di origine polacca, è ambientato durante la vigilia di Capodanno dove qualsiasi cosa è possibile. Le relazioni tese e le emozioni prenderanno il sopravvento in questa pellicola intensa e fuori dalle righe.

Dal giorno dopo, invece, sarà possibile godersi “The Ying-Yang Master: Dream Of Eternity”, il fantasy d’azione che lascerà tutti di stucco.

Il 5 febbraio porta con sé “L’ultimo paradiso”, “Little big women” e “Space sweepers”. Dal 10, poi, saranno disponibili “Gli spacciati” e “Notizie dal mondo”. In uscita nei giorni successivi anche “Tua per sempre”, “Il cammino di Xico”, “I care a lot” e “Pitta Kathalu”.

Ma non usciranno solo i nuovi film originali Netflix. In arrivo nel catalogo, infatti, ci saranno anche “La sposa cadavere”, film di animazione creato con la tecnica dello stop-motion, diretto da Mike Johnson e Tim Burton nel 2005. Potremmo vedere anche “Un viaggio a quattro zampe” e il famosissimo “A Star Is Born”, con Bradley Cooper e Lady Gaga, che ha ricevuto ben 7 candidature ai Premi Oscar del 2019.

Una ventata di novità anche per le serie TV

I più appassionati saranno felici di sapere che anche le serie TV sono incluse in questa lista. Infatti, a febbraio vedremo le prime stagioni di “L’estate in cui imparammo a volare”, ripreso dal romanzo “Firefly Lane” di Kristin Hannah, “Run On”, con Im Si-wan e Shin Se-kyung, “The Crew”, “Dietro i suoi occhi” e “Lovestruck in the city”.

Ma non ci saranno solo nuove uscite. Questo mese si potrà guardare il continuo di “H-Helena”, ambientato nella Barcellona degli anni ’60, e di “Mighty Express”, che porterà lo spettatore in un mondo di fantastiche avventure.

Concludiamo con i documentari

Per quanto riguarda i documentari, sono in arrivo grandi novità. Dal 5 febbraio sarà disponibile “Strip Down, Rise Up”, concentrato sul mondo della pole dance. Dal 10, invece, potremo guardare “Sulla scena del delitto: il caso del Cecil Hotel”, una mini docu-serie composta da 4 episodi concentrati sulla storia dello spaventoso hotel, ben conosciuto dagli amanti dell’horror. Dal 16 febbraio, poi, si potrà guardare “Scuola di sopravvivenza: missione safari” e “Il carnivoro”. E, per finire, “Pelè: il re del calcio”.

Dunque, per trascorrere delle interessanti serate, ci si potrà rivolgere a Netflix, la lista completa delle nuove uscite del mese di febbraio è ora disponibile!

