Basta questo accessorio da pochi euro e la macchina digitale reflex o mirrorless durerà a lungo senza graffi

Sempre più persone sono appassionate di fotografia e investono su una macchina di valore. Grazie alla moderna tecnologia è possibile fare ottimi acquisti anche senza spendere troppo.

Per avere foto più che buone è importante prendere o una reflex o una mirrorless, che ci permettono di maneggiare come vogliamo le varie funzioni. Questi macchinari, però, sono delicati e necessitano di una meticolosa cura. Spesso gli obiettivi costano più del corpo macchina e sono fragili e delicatissimi.

Oggi, perciò, vedremo un piccolo trucco utile per proteggere l’obiettivo della camera. Infatti, basta questo accessorio da pochi euro e la macchina digitale reflex o mirrorless durerà a lungo in ottime condizioni.

Un accessorio che in molti non comprano

Quando acquistiamo una macchina fotografica vogliamo che sia efficiente e funzionale. Spesso investiamo centinaia di euro per un obiettivo di qualità e per una custodia protettrice imbottita. Questo, però, può non essere sufficiente, perché la macchina ha bisogno di continua manutenzione.

Innanzitutto, dovremo mantenere l’obiettivo pulito sia esternamente che internamente. Periodicamente dovremo pulire il vetro con dei prodotti adatti e usando un panno in microfibra speciale. Poi dovremo anche procedere alla pulizia interna, seguendo le indicazioni presenti in ogni dispositivo.

Tuttavia, questo non è sufficiente per una protezione totale. Con l’uso, l’obiettivo è sottoposto a stress e può subire urti e graffi. Quando abbiamo la camera al collo spesso lo colpiamo inavvertitamente. Anche quando è nella custodia può venire danneggiata e patire delle botte. Per questo è fondamentale fornirsi di un vetro che protegga l’obiettivo.

In commercio esistono dei vetri protettivi, ma oggi vogliamo consigliare un accessorio che ha due funzioni in una. Stiamo parlando del polarizzatore, un vetrino spesso meno di mezzo centimetro che si avvita all’obiettivo.

Questo speciale vetro si presenta come un semplice cerchio di vetro trasparente ma ha un’utilità fondamentale. Polarizza la luce, ovvero riduce la radiazione elettromagnetica della luce e permette di fare fotografie più scure e definite.

Perfetto per la fotografia d’esterni, questo accessorio è fondamentale per chi vuole dei risultati simili a quelli professionali.

Ma non solo, infatti si tratta di un vetro resistente che permette di proteggere l’obiettivo dalle botte e dai graffi. Con pochi euro potremo ottenere foto migliori e far durare più a lungo la lente della fotocamera.

