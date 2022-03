Si dice che le mani siano il bigliettino da visita di ogni persona e che attirino l’attenzione. Infatti, la stretta di mano è il primo contatto fisico che abbiamo quando ci presentiamo ad uno sconosciuto. Svolgono un ruolo importantissimo nella vita quotidiana e sono sempre in movimento. È necessario quindi avere mani molto curate. Ad esempio, potremmo utilizzare questo alimento insospettabile per renderle meno screpolate e lisce.

Ecco come fissare e far durare lo smalto a lungo più qualche trucchetto per una rapida asciugatura

Non dimentichiamo che anche prendersi cura delle unghie è fondamentale e non solo per una questione estetica. Infatti, abbiamo già spiegato come evitare di mangiare unghie e pellicine utilizzando un metodo naturale. Con il lavoro e gli impegni quotidiani, non sempre si ha il tempo di andare dall’estetista per la manicure o per la stesura dello smalto semipermanente. Ma questo non vuol dire che non si possano avere delle unghie perfette anche utilizzando le nostre semplici competenze.

Prima di procedere alla stesura del nuovo smalto, dobbiamo necessariamente eliminare quello vecchio e sbarazzarci delle cuticole. Ora tagliamo e limiamo le unghie della lunghezza desiderata. Per evitare che lo smalto duri solo poche ore, concentriamoci su alcuni passaggi fondamentali. Per ammorbidire le cuticole, evitiamo di tenere per molto tempo le mani in ammollo in acqua calda, perché questo passaggio potrebbe non favorire l’attaccamento poi del colore. Prima di stendere lo smalto, scegliamo una base trasparente che proteggerà l’unghia. Ma ricordiamo di pulire per bene la sua superficie utilizzando qualche goccia di acetone o di aceto di vino bianco.

Prima di applicare lo smalto agitiamo bene il flaconcino, per evitare che ci siano grumi e bolle di aria. Una volta steso, cerchiamo di sigillare i bordi, per evitare che lo smalto si sbecchi. Infine, è il momento del top coat. Applichiamolo quando lo smalto non è del tutto asciutto, ma ancora appiccicaticcio. I due prodotti si fonderanno, rendendo il lavoro perfetto. Ecco come fissare e far durare lo smalto senza che si rovini in fretta.

Qualche trucchetto per una rapida asciugatura

Quante volte abbiamo applicato lo smalto ma non siamo riuscite a farlo asciugare per bene. Naturalmente il risultato finale è stato disastroso. Ma ci sono dei piccoli trucchetti che ci possono aiutare. Infatti, lo smalto si asciuga prima a bassa temperatura. Una volta applicato, possiamo immergere le mani in una ciotola di acqua e ghiaccio. Oppure utilizzare la bassa temperatura del phon. Teniamo il getto ad una distanza di circa 20 centimetri. Questi sono metodi casalinghi spesso molto validi. Ma ci sono anche in commercio dei fissatori spray in grado di far asciugare lo smalto in pochi secondi.