L’estate è il momento migliore per concedersi dei week end lontani dallo stress della quotidianità. Frequentemente si è trattato di posti magici tutti italiani perfetti per passare un paio di giorni di pieno relax (consultare qui).

Nell’articolo odierno si tratterà di una bellissima isola veneta, poco lontana dalla famosissima Venezia.

Si sta scrivendo di Burano, una pittoresca isola che fa parte dell’arcipelago della Laguna di Venezia.

Chi si trova a Venezia non potrà esimersi dal visitare questa piccola perla famosa per le sue case colorate.

Vacanza rilassante tra case colorate e storia in una delle isole più affascinanti d’Italia

Allontanandosi da Venezia è possibile scoprire delle vere e proprie meraviglie su percorsi turistici leggermente meno battuti.

Burano si raggiunge da Venezia con un traghetto diretto a Torcello in circa 45 minuti o con un’escursione organizzata.

Si tratta di un’isola famosa per le sue case colorate, questo le ha permesso di inserirsi tra le dieci città più colorate del mondo.

Per visitare al meglio Burano si consiglia di perdersi tra calli e piccole vie, magari evitando i percorsi pieni di turisti.

Il visitatore rimarrà ammaliato dai mille colori delle case, dai fiori sui balconi e dal campanile storto, tutte caratteristiche dell’isola.

Per la visita sono sufficienti poche ore, tuttavia chi è interessato ai merletti potrà anche visitare il Museo del Merletto.

Il Museo è situato in Piazza Galuppi, la piazza centrale dell’isola, all’interno di un palazzo di architettura gotica. Si tratta di un museo in cui i più curiosi potranno osservare le diverse tecniche di lavorazione del merletto.

Sempre in questa piazza si trovano altri luoghi di interesse come la Chiesa di San Martino Vescovo e il Municipio.

Per gli amanti dei souvenir si consiglia una visita all’interessante mercato di Burano che si svolge in settimana.

Per quanto riguarda i colori sgargianti delle case la leggenda narra che i pescatori dell’isola le dipingessero così per riconoscerle in caso di nebbia.

La casa più colorata e particolare è la “Casa di Bepi”, colorata e dipinta con diverse forme geometriche. Sicuramente merita farci un giro.

Ecco, quindi, perché si tratta di una vacanza rilassante tra case colorate e storia in una delle isole più affascinanti d’Italia.