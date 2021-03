I piccioni sul davanzale della finestra sono un must-have per tutti coloro che abitano in città. Ma i piccioni amano anche i terrazzi e quindi decidono di appollaiarsi anche su questi. Per fortuna però basta questa spezia in balcone per tenere lontano i piccioni e salvare il bucato. Purtroppo è sempre più comune che quando ritiriamo il bucato ci troviamo sopra un escremento di piccione. E quindi bisogna lavare nuovamente il capo.

Non è necessario coltivare la spezia come fosse rosmarino, perché magari non si ha lo spazio adatto. Si può anche creare una miscela di questo prodotto e in un battere d’ali di farfalla potremo dire addio a questi uccelli. Perché veramente basta questa spezia in balcone per tenere lontano i piccioni e salvare il bucato

Acqua e peperoncino

Se si ha un bel terrazzo con un piccolo orticello si può coltivare il peperoncino. Se non si ha la possibilità di avere un piccolo orto in casa allora bisogna seguire questo metodo per tenere lontano i piccioni.

Il metodo

Tutto quello che occorre è un nebulizzatore, dell’acqua e del peperoncino in polvere. Nel contenitore bisogna aggiungere acqua e peperoncino. Agitare bene e cercare di ottenere un mix omogeneo dei due elementi. È importante che l’odore del peperoncino si senta, sennò non avrà effetto sui piccioni.

Dove va spruzzato

Una volta creata la miscela spruzzare sulle superfici del davanzale oppure sul terrazzo. Dato che i piccioni non amano questo odore eviteranno il davanzale. Ovviamente non è nocivo per la salute dei piccioni, ma questi semplicemente andranno da un’altra parte, perché non tollerano questo odore. In questo modo sarà più facile stendere i panni all’aperto, soprattutto ora che ci si sono le belle giornate, ed evitare che su di essi si trovino degli indesiderati escrementi.

