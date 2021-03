Le nonne la sapevano lunga. Ma per fortuna a loro piace tramandare le cose e quindi oggi anche noi molto spesso utilizziamo i fantastici metodi della nonna. Ed ecco il sorprendente motivo per cui le persone mettono il ketchup sulla maniglia di casa. Al tempo i prodotti chimici erano pochi o poco usati e molto spesso si utilizzavano i prodotti naturali o di origine naturale. Cosa che si fa anche oggi.

Quante volte si pulisce casa con il bicarbonato, con l’aceto, il sale oppure con il limone. Sono tutti elementi che si trovano in natura oppure derivano da questa. Ora, invece, sveliamo un super segreto e il sorprendente motivo per cui le persone mettono il ketchup sulla maniglia di casa. Può sembrare strano e bizzarro ma è un metodo che sorprenderà.

La maniglia della porta

Nelle case vecchie le maniglie della porta sono fatte di ottone. Questo con il tempo si ossida e tende a diventare nero o comunque scuro. Le problematiche sono due a cui spesso si va incontro. La prima è che non si sa bene come pulire la maniglia. La seconda è che pur lavandola rimane sporca. E quindi?

Affidiamoci al ketchup

Il ketchup non sta bene solo sull’hamburger, ma anche sulle maniglie di casa. Per pulirle il procedimento è molto semplice. La prima cosa da fare è svitare la maniglia dalla porta. Solitamente ci sono due viti: una sopra e una sotto. Una volta fatto ciò riporre la maniglia su un piatto e ricoprirla di ketchup.

Ora attendere per 15 minuti e terminati i minuti con una spugnetta grattare via lo sporco. Una volta che si è grattato via lo sporco, mettere la maniglia sotto il getto d’acqua e lavarla per bene. Ora questa dovrebbe essere di nuovo bella brillante e se lo si desidera si può aggiungere un prodotto specifico per l’ottone. Ora non resta che avvitare la maniglia alla porta e il gioco è fatto.

