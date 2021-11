Durante l’inverno la parola d’ordine è comodità anche se non sempre questo è possibile. Infatti, chi lavora in ufficio spesso dovrà rispettare un certo modo di vestire magari formale a seconda del luogo di lavoro.

In ogni caso ci sono tre pezzi che, se ben abbinati, sanno trasformare in meraviglioso qualsiasi look. Per stare comode pur essendo alla moda senza sfigurare sul lavoro. Si sta scrivendo di leggings, cappotto e stivali perfetti per ogni momento della giornata dalla mattina alla sera.

Come premesso, tuttavia, ci saranno luoghi di lavoro dove viene richiesto un abbigliamento formale che esclude l’utilizzo di leggings.

Indossare insieme questi tre pezzi può rivelarsi una mossa vincente ma è un attimo urlare al disastro.

I leggings sono un capo molto amato che nasce principalmente per lo sport ma che, spesso, viene declinato anche per outfit quotidiani.

Molto più pratici e comodi di un paio di jeans sono ottimi da indossare insieme ad un paio di stivali nel periodo freddo.

Gli stivali in questa stagione autunno/inverno non mancheranno, ne stanno spopolando di pazzeschi e unici nel loro genere. Dal pitonato al metallizzato passando per colori molto accesi oltre che ovviamente i classici neri e marroni.

Ecco come indossare stivali e cappotto per essere sempre alla moda e suscitare l’ammirazione di tutti

Unire stivali e leggings può sembrare apparentemente semplice ma bisogna fare un po’ di attenzione.

Se si è alle prime armi meglio optare per un buon paio di leggings neri con stivali dello stesso colore.

Tutto semplice fino a quando non si deve decidere cosa indossare sopra. Partiamo sempre dal presupposto che i leggings non sono pantaloni prima di scegliere gli abbinamenti.

Perfetta una camicia lunga con sopra un maglione o semplicemente un maglione lungo.

Come capospalla sarà perfetto utilizzare un cappotto importante, meglio se lungo ai piedi o leggermente sotto il ginocchio.

Nei periodi meno freddi, poi, al posto del cappotto si potrà utilizzare un blazer oversize o un impermeabile lungo.

Gli stivali potranno essere con o senza tacco anche se si consiglia questa ultima opzione per evitare di appesantire tutto il look.

Molto di tendenza sono gli stivali da equitazione con gambale largo e alti sotto al ginocchio. Oltre a quelli famosissimi proposti da Hermès la scelta non manca anche in catene come Zara.

Colori

Indossando stivali e leggings neri ci si potrà sbizzarrire con i colori del cappotto o del blazer. Chi ama il total black opterà per un capospalla nero ma tutti gli altri potranno variare dall’animalier al bianco e grigio passando per i colori più accesi.

Se gli stivali indossati sono marroni, invece, ottimo l’abbinamento con un maglione cammello e un cappotto della medesima tonalità.

Ecco, quindi, come indossare stivali e cappotto per essere sempre alla moda e suscitare l’ammirazione di tutti.