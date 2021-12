La lista dei frutti che arriva sulle nostre tavole durante il periodo autunnale prima e natalizio poi, è decisamente lunga e corposa. Dai classici frutti tipici dell’autunno che abitualmente consumiamo: mele, arance, e mandarini, ai frutti tropicali, meno conosciuti ma apprezzati per le loro proprietà nutrizionali. Dunque, la frutta è certamente un alimento importante per la nostra salute. Abbiamo già trattato, a mo’ di esempio, gli innumerevoli benefici che la frutta di stagione apporterebbe al nostro organismo. Oggi andiamo a scoprire un delicato frutto esotico conosciuto da pochi e che potrebbe essere un nostro alleato per la salute delle ossa e dei denti.

I frutti esotici

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Oltre ai frutti più conosciuti, soprattutto durante il periodo natalizio possiamo trovare nei nostri supermercati una grossa quantità di frutti esotici. Il mango, la papaya, la litchi, il frutto della passione: i frutti esotici sono sempre più diffusi dalla grande distribuzione. Colori, profumi e aromi stuzzicanti alla vista e al palato, carichi di proprietà nutritive che li rendono ancora più appetibili. I frutti esotici che derivano dall’Asia, America del Sud e dall’Africa, riescono spesso a stupirci con i loro colori e il loro design ultramoderno. Ottimi per la preparazione di confetture, marmellate e crostate, dal gusto deciso e alle volte curioso. Diventano inevitabilmente parte integrante della nostra lista della spesa e della nostra alimentazione.

Questo frutto dal sapore dolce e delicato potrebbe aiutarci a proteggere la salute delle ossa e dei denti

Un frutto poco conosciuto e dalla forma decisamente particolare è il rambutan. Certamente singolare il suo aspetto atipico e decisamente esotico, il rambutan, proviene dalla Malesia. Molto simile al più conosciuto litchi, con il suo aspetto esteriore “peloso” somiglia a un piccolo riccio di mare. Ecco perché viene definito “litchi con i capelli”. E infatti proprio il nome significa per l’appunto capelli in malesiano. Il ranbutan è caratterizzato da un nocciolo non commestibile e una polpa simile a quella della litchi ma meno profumata. Ha un sapore variabile, può infatti essere succoso e zuccherino oppure leggermente acidulo.

Dal punto di vista nutrizionale avrebbe diverse proprietà nutritive, poiché conterrebbe quantità significative di vitamina C. Inoltre, questo frutto dal sapore dolce e delicato potrebbe aiutarci a proteggere la salute delle ossa e dei denti, poiché conterrebbe fosforo e piccole quantità di calcio in tracce. In tal senso, potrebbe essere un altro importante alleato poiché ricco di benefici per la nostra salute. Nonostante ciò, poiché il rambutan può scatenare delle reazioni allergiche, si consiglia, nell’eventualità di chiedere maggiori informazioni al proprio medico di fiducia.

Lettura consigliata

Pochi lo sanno ma questo rimedio della nonna ricco di vitamine ci aiuterebbe a proteggere la vista e combattere l’invecchiamento cellulare