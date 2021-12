La pulizia del bagno è certamente una delle faccende domestiche più impegnative. Tra sanitari, specchi e pavimenti che devono brillare, spesso perdiamo delle ore soltanto per la pulizia del bagno. E a volte ci troviamo ad affrontare un fastidioso inconveniente: nonostante una pulizia approfondita, può succedere che il bagno non profumi comunque di fresco o, peggio ancora, abbia un cattivo odore. I colpevoli possono essere molteplici, a cominciare dagli scarichi di doccia e lavandini. In questo caso, occorre risolvere il problema rivolgendoci a un idraulico professionista. Ma un’altra frequente colpevole dell’odore poco fresco del bagno è la pattumiera. È questa infatti che può emanare cattivi odori anche una volta svuotata e dopo una pulizia approfondita. Ma fortunatamente esiste una soluzione davvero semplicissima e molto rapida per liberarci una volta per tutte dei cattivi odori nella pattumiera del bagno.

Basta pattumiera del bagno puzzolente con questo trucco semplicissimo e economico che profumerà tutta la stanza

Ma di quale trucco stiamo parlando? La soluzione è davvero semplicissima: si tratta di collocare sul fondo della pattumiera, sotto il secchiello o sotto il sacchetto, dei batuffoli di cotone imbevuti di olio essenziale. La maggior parte delle pattumiere da bagno sono formate da una struttura esterna e da un secchiello interno. È proprio tra questi due che dobbiamo collocare i batuffoli imbevuti di olio essenziale. I batuffoli non solo impediranno la formazione di cattivi odori all’interno del bidone, ma profumeranno delicatamente anche l’intera stanza. Basta pattumiera del bagno puzzolente con questo trucco semplicissimo ed economico che profumerà tutta la stanza: bastano dei batuffoli con olio essenziale. Ma quale olio essenziale è meglio scegliere?

Quale olio essenziale scegliere

Possiamo utilizzare senza problemi qualunque olio essenziale abbiamo a casa per profumare la pattumiera. Ma alcune essenze sono particolarmente indicate per il bagno. Ad esempio, gli oli essenziali di agrumi come arancio e limone sono perfetti per il rilassamento, mentre oli di erbe aromatiche come la menta ci aiutano a dare un profumo di fresco e di pulito.

Se vogliamo dare al bagno delle note più intime e sensuali scegliamo invece i profumi d’oriente, come patchouli o l’essenza di sandalo.

Usiamo lo stesso trucco anche in cucina

Possiamo utilizzare lo stesso trucco anche per i bidoni della cucina, specialmente quello dell’umido, ma con un accorgimento in più: foderiamo il fondo prima con della carta assorbente da cucina, poi mettiamo i batuffoli con olio essenziale, e per ultimo il sacchetto. Avremo una casa più profumata e igienica.

