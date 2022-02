Per la festa degli innamorati, non può mancare un piccolo regalo. Come si sa, un dono ha bisogno anche che sia valorizzato da una giusta cornice. La sera si rivela così il momento perfetto per poter festeggiare, ancora meglio se in pizzeria. Potrebbe essere l’occasione non solo di porgere un regalo, ma anche di mangiare la pizza degli innamorati.

Il significato di un fiore

Tra i regali di San Valentino per lei, una rosa non dovrebbe mancare. Regalare un fiore non è un gesto insignificante. I fiori, nella storia, sono stati sempre il regno delle donne. Rappresentano anche il mondo dei sentimenti, un significato che non va perso. Regalare un fiore non è solo un gesto romantico, ma dà senso alla vita. Dunque, festeggiamo San Valentino regalando un fiore, la chiave dei cuori, come racconta questa storia.

Il giovane poeta tedesco Maria Rilke, andando all’Università, incontrava ogni giorno una mendicante, che sporgeva la mano. Alcuni passavano e davano una piccola moneta. Una sua amica era meravigliata che lui, dall’animo sensibile, non avesse mai dato nulla. Il giorno dopo, il poeta lasciò nelle mani della donna una rosa. Da quel giorno, la donna non ritornò più a mendicare. I fiori possono riempire il cuore, soprattutto se trasmettono veramente dei sentimenti.

Festeggiamo San Valentino con un fiore e la pizza degli innamorati dalla forma portafortuna

In molte pizzerie, è tradizione il 14 febbraio preparare la pizza di San Valentino. La pizza, che festeggia l’amore, non può che essere a forma di cuore. Una forma che porta fortuna, perché l’amore non è solo un vago sentimento, ma una forza dell’anima.

Possiamo preparare anche in casa la pizza degli innamorati. Ci vorrà la classica teglia a forma di cuore per dolci, adatta anche per pizze. Tra gli ingredienti, aggiungiamo anche qualche alimento leggermente afrodisiaco, secondo la tradizione. Il peperoncino è uno di questi, ma anche l’olio di oliva, le olive e i capperi avrebbero questo potere. La pizza degli innamorati avrà così il colore rosso del cuore e dell’amore, dato dal pomodoro. In più, un po’ di “fuoco” afrodisiaco, per una festa più piccante, oltre all’aiuto del peperoncino.

Qualche ingrediente afrodisiaco

Tra gli ingredienti, ci sarà per la base un impasto ben lievitato. Per il condimento, invece, la salsa di pomodoro, i capperi sotto sale, le olive nere essiccate e sott’olio, il fiordilatte.

Il modo di preparare l’impasto è noto. Aggiungeremo, poi, una base di pomodoro e del fiordilatte, tagliato a pezzetti. Delle olive nere snocciolate e dei capperi sotto sale ben lavati. Chiudiamo il tutto con un filo di olio EVO.

Una pizza che ci darà la cornice giusta per regalare una rosa.