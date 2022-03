Da un lato c’è la guerra in Ucraina, dall’altro le solite ansie personali che ognuno ha per vari motivi. In più, dopo questi due anni di pandemia in moltissimi hanno sviluppato ansie e malesseri, che vanno a sommarsi allo stress del lavoro e della scuola.

Molto spesso queste forme di stress si manifestano durante le ore notturne e ci impediscono di dormire e di addormentarci. Oggi, perciò, vogliamo parlare di alcune soluzioni pensate per favorire il rilassamento e farci dire basta occhi sbarrati e fatica ad addormentarsi.

Quando l’innovazione migliora le nostre vita

Moltissimi soffrono di insonnia e di ansie e non riescono a prendere sonno. Se non riusciamo ad affrontare il problema, possiamo provare alcune tecniche pensate appositamente. Scienziati e ingegneri hanno sviluppato un filone di applicazioni pensate per favorire il relax e permetterci di riposare meglio.

Si tratta della sleep technology, che sfrutta suoni e immagini per aiutarci a stare meglio. Oggi vedremo quali sono le più diffuse e in che modo possono migliorare la nostra vita.

La prima applicazione di cui parleremo si chiama Shazzie e permette di rilassarsi al suono di musiche rilassanti pensate per meditare. Assieme ad altre app, come Sleep Well, ci permette di ascoltare melodie dolci e piacevoli che si pensa concilino il sonno.

Se però la musica non ha alcun effetto, possiamo provare la celeberrima Calm, diventata popolare per le voci famose che hanno partecipato al progetto. L’applicazione propone meditazioni guidate, musiche rilassanti e soprattutto storie della buonanotte.

Basta occhi sbarrati e fatica ad addormentarsi ora che conosciamo questa semplice soluzione

Queste storie sono recitate con un tono di voce pacato e piacevole, da attori famosi e personaggi dello spettacolo. L’unica pecca è che il programma è in inglese e quindi non tutti ne comprendono le parole.

Un’altra appl usata e amata è Sleep Genius, progettata con una tecnologia e usata dalla NASA per aiutare gli astronauti a dormire. I suoni sono creati da algoritmi che cercano di aiutare il rilassamento in ogni fase del sonno, da quella iniziale al risveglio.

Queste citate sono solo alcune delle tantissime app create per farci dormire meglio.

Approfondimento

