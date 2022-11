Basta macchie sulla ringhiera del balcone in acciaio satinato o ferro con la super miscela fai da te

La tipologia di ringhiera più diffusa sui nostri balconi è quella in acciaio satinato, o in ferro. Questi materiali, infatti, sono i più resistenti, e durano nonostante gli effetti del tempo e del clima. Molti non ci pensano, infatti, ma gli eventi atmosferici potrebbero rivelarsi profondamente dannosi per l’estetica della nostra casa. Pioggia, vento, grandine, ma anche sole o neve, sarebbero in grado di rovinare i nostri beni.

Per questo motivo, e per non sprecare i soldi spesi, dovremmo conoscere i migliori metodi di pulizia. Oltre ad arredare con vasi e piante i nostri terrazzi, infatti, sarebbe bene capire come prendersi cura delle ringhiere. Molto spesso, infatti, queste barriere assorbono polvere, residui di terra, sporco e calcare. Eppure, tenerle pulite sarebbe molto più semplice e facile di quel che pensiamo e, oltretutto, davvero economico. Useremo, infatti, rimedi estremamente naturali e delicati, che ci regaleranno risultati perfetti.

Basta macchie sulla ringhiera del balcone grazie a semplici rimedi naturali

La pulizia delle ringhiere è fondamentale per vivere al meglio i nostri balconi o terrazzi. Se trascureremo la pulizia di questi elementi, infatti, finiremo per rischiare inconvenienti spiacevoli. Basti pensare a ciò che potrebbe succedere se ci affacciassimo al nostro balcone per ammirare la vista che ci si presenterà di fronte. Nei casi peggiori, potrebbe capitare di appoggiare le braccia sulle ringhiere sporche e macchiare la nostra camicia o giacca con macchie scure.

Come eliminare polvere e macchie

Per evitare queste situazioni, il primo passaggio da eseguire per pulire le ringhiere in ferro sarà l’eliminazione della polvere. Per farlo, potremmo passare sulle superfici con una spazzola a setole morbide, o con una spugnetta in microfibra inumidita d’acqua. Dopo aver fatto ciò, dovremmo pulire la ringhiera con un’altra spugnetta morbida, stavolta bagnata con del sapone di Marsiglia. Quest’ultimo, in particolare, così come sarebbe un utile antibatterico per pulire i pavimenti, aiuterebbe anche a eliminare aloni e sporco dalle ringhiere. In alternativa, andrà bene anche qualche goccia di detersivo per i piatti.

Entrambi questi detergenti, infatti, sono noti per le loro proprietà sgrassanti e ci aiuteranno ad eliminare le macchie. Basta macchie sulla ringhiera del balcone, quindi, grazie a questi 2 metodi assolutamente naturali e davvero semplici. In caso di macchie ostinate, però, potremmo dover ripetere l’operazione più volte. L’avvertenza da tenere a mente è di non sfregare con troppa forza sul materiale, per non rischiare di rovinarlo. Inoltre suggeriamo di non utilizzare spugne abrasive, che potrebbero graffiare le superfici, ma solo panni o tessuti morbidi e delicati.

Ringhiere in acciaio

Per l’acciaio, invece, sarebbe consigliabile utilizzare uno sgrassatore specifico, da passare sulle superfici con un panno morbido e umido. Altrimenti andrebbe bene anche una miscela di sapone neutro e acqua, anche questa da usare con una spugna morbida. Infine, per un risultato impeccabile, dovremo ricordarci di sciacquare bene e asciugare il tutto con un panno asciutto. In questo modo, alla fine i nostri balconi splenderanno e noi potremo goderci il nostro spazio esterno in totale serenità.