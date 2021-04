La tradizione ci ricordava di farle prima della Pasqua, ma con il Covid 19 tutto è cambiato. Stiamo naturalmente parlando delle pulizie di primavera, momento in cui mettiamo a soqquadro la casa per riaverla più lucida e profumata che mai.

Di solito, con la primavera arrivano anche i profumi e gli aromi di questo momento dell’anno. In moltissimi scelgono di amplificare questo effetto scegliendo di mettere in salotto questa pianta profumatissima.

Quando facciamo le pulizie di primavera, facciamo spesso anche un’altra cosa. Naturalmente, ci riferiamo al cambio stagione: quel momento in cui mettiamo nella parte più nascosta degli armadi i vestiti invernali e tiriamo fuori quelli primaverili ed estivi. Sembra un’operazione semplice, a cui non dobbiamo preoccuparci troppo. Eppure, il diavolo si nasconde proprio nelle piccole cose. Infatti, basta dimenticare questo nel cambio stagione per rovinare per sempre i nostri capi invernali.

Passaggio in lavanderia

Pensiamo ai cappotti, alle giacche o comunque a tutti quegli abiti invernali che non riusciamo a lavare bene a casa. Non tentiamoci nemmeno, rischieremmo solo di fare un bel danno.

Infatti, se pensiamo di risparmiare e lavare i capi invernali a casa, non risparmiamo un bel niente. La conseguenza è semplice: per riavere i nostri capi come li avevamo conosciuti, dovremo spendere una vera fortuna! Quindi, come dice il vecchio adagio, meglio prevenire che curare.

Protezione con plastica

Un passaggio successivo alla lavanderia, è tenere tutto ciò che esce con il vestito. In particolare, gli Esperti di ProiezionidiBorsa ci ricordano che la lavanderia da sola non può far miracoli.

Infatti, dobbiamo ricordarci di riporre i vestiti invernali nei nostri armadi protetti dal telo di plastica che ci fornisce la nostra lavanderia di fiducia. In questo modo, sia la polvere sia altre impurità e insetti non rovineranno mai i nostri giacconi.

Inoltre, in molti consigliano anche di mettere dei piccoli sacchetti di lavanda per odorare o mantenere odorato l’ambiente. Infatti, basta dimenticare questo nel cambio stagione per rovinare per sempre i nostri capi invernali.