Quando pensiamo alla nostra casa pensiamo anche a tutte quelle faccende quotidiane che dobbiamo svolgere.

Dallo spolverare mobili e pavimenti, al cucinare qualche pasto fino alla pulizia di stoviglie e indumenti.

Amiamo la nostra casa ma queste attività quotidiane ci impegnano al massimo. Senza contare quei momenti in cui dobbiamo caricare la lavatrice e ci rendiamo conto che alcuni nostri capi sono macchiati.

Sappiamo ormai pretrattare le macchie di sudore o di cibo. Ma quando troviamo macchie di inchiostro temiamo di dover buttare il nostro indumento preferito.

Ma non perdiamo le speranze. Grazie a questo articolo scopriremo una pratica soluzione.

Leggiamola insieme.

Basta davvero solo questo ingrediente segreto ed economico per rimuovere in poco tempo e perfettamente l’inchiostro da camicie e tessuti

A quanti di noi è capitato di trovare macchie di inchiostro su almeno uno dei nostri vestiti. Che capiti in ufficio o durante una lezione, c’è sempre una penna che prima o poi fa capolino sui nostri indumenti. Alcune le dimentichiamo addirittura in tasca dando vita a dei veri e proprio disastri.

Ma non temiamo. Basta davvero solo questo ingrediente segreto ed economico per rimuovere in poco tempo e perfettamente l’inchiostro da camicie e tessuti.

Non ci occorrerà altro che un batuffolo di cotone imbevuto d’alcool. Stiamo parlando del classico alcool dal colore rosa che troviamo in qualsiasi supermercato ad un prezzo inferiore ai 2 euro. Andremo così a tamponare la macchia fino a che vedremo sciogliersi l’inchiostro. E potremo poi concludere l’operazione con un classico lavaggio in lavatrice.

Questo ingrediente segreto è utilissimo sia per l’inchiostro delle penne più comuni, che per quello dei colori dei nostri bambini. Questo ci permetterà di rimuovere al meglio tutte quelle decorazioni che i più piccoli amano fare su vestiti e divani.

Ricordiamoci però che questo tipo di alcool non deve essere assolutamente usato su lana o seta: in questo caso dovremmo rivolgerci obbligatoriamente ad una lavanderia specializzata.

Un’altra soluzione viene dalla nostra cucina

Ci stupirà sapere che anche nella nostra cucina possiamo trovare due ingredienti utilissimi per far sparire le macchie di inchiostro.

Infatti, ci basterà unire in una bacinella la stessa quantità di aceto bianco di acqua a temperatura ambiente: dopo pochi minuti che il nostro indumento sarà immerso in questo liquido noteremo che la macchia inizierà a sciogliersi. Un’alternativa efficace inoltre è utilizzare il gel igienizzante per le mani e strofinarlo sulla macchia con uno spazzolino, successivamente mettere il tutto in lavatrice ed il gioco è fatto.

Sembra incredibile ma bastano davvero solo questi trucchi per ripulire i nostri indumenti. Ora che li conosciamo anche noi non temeremo più nessuna macchia di inchiostro.

Potremo tranquillamente fare concorrenza a qualsiasi lavanderia professionale.

