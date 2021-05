Basta 1 solo ingrediente che tutti abbiamo in cucina e che non costa nulla per avere gerani sani, rigogliosi e colorati fino a fine settembre

In primavera e in estate, sia in Italia che nel resto d’Europa, i gerani restano tra le piante preferite per abbellire ringhiere, balconi e terrazzi.

Una vera e propria passione per queste piante che si fanno amare da tutti. Anche da coloro che non hanno il pollice verde. Perché oltre ad avere una fioritura ricchissima richiedono poche e semplici attenzioni nella cura e nella coltivazione.

Quest’oggi con i Consulenti Esperti di Giardinaggio di ProiezionidiBorsa vedremo come, rispettando alcune regole basilari, avere gerani sani, rigogliosi e colorati.

Basta, infatti, 1 solo ingrediente che tutti abbiamo in cucina, e che non costa nulla, per avere gerani sani, rigogliosi e colorati fino a fine settembre: ecco la miscela che sta facendo impazzire anche i principianti.

Al di là delle regole basi che impongono la giusta esposizione al sole. Nonché innaffiature costanti effettuate al mattino o alla sera. E una costante pulizia oltre che una particolare attenzione agli eventuali parassiti che potrebbero aggredire i gerani. Per avere dei gerani sani, colorati e rigogliosi è necessario concimare le piante regolarmente.

Chi non vuole utilizzare concimi già pronti e specifici per i gerani, può sempre ricorrere al fai-da-te. Ossia a soluzioni fertilizzanti naturali fatte in case. E che funzionano benissimo.

Il lievito di birra

L’ingrediente misterioso che serve per creare una miscela naturale da usare come fertilizzante per i gerani che hanno bisogno di vitamine e sali minerali, è il lievito di birra.

Basta solo questo ingrediente di cucina naturale, che tutti hanno in dispensa, sia fresco che in polvere, e che non costa praticamente nulla, per avere gerani sani, rigogliosi e colorati fino a fine settembre.

Sono sufficienti un paio di cucchiaini di lievito di birra in polvere da far sciogliere in dieci litri di acqua e da utilizzare per le innaffiature durante la stagione estiva. Ecco la miscela che sta facendo impazzire tutti anche i principianti.

