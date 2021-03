Le piante fiorite di agrumi sono perfette per profumare l’ingresso o i balconi di casa. Il loro aroma inconfondibile e i colori accessi ricordano immediatamente la bella stagione. Con la moltiplicazione per talee basta appena un piccolo ramo per far nascere un limone a costo zero.

La Redazione di ProiezionidiBorsa spiegherà come procedere con un ramo di limone, ma il procedimento è lo stesso per tutte le piante fruttifere in vaso.

Un riciclo ecologico

Il vantaggio di questo metodo è quello di ottenere tutte le piante desiderate senza alcun costo. Non solo non bisognerà acquistare in vivaio le piccole piante, ma è possibile riciclare i rami della potatura effettuata a marzo. La Redazione spiega come eseguire correttamente l’operazione di potatura del limone in questo precedente articolo.

Questo procedimento, che vale per la gran parte degli agrumi, consente di massimizzare il raccolto. Una volta tagliati i rami secondo questo procedimento, basterà conservare i rametti più rigogliosi nel modo che segue e avere tantissime altre piante.

Riproduzione per talee

Con la riproduzione per talee basta appena un piccolo ramo per far nascere un limone a costo zero. Bisognerà scegliere un ramo verde e vigoroso, rimasto dalla potatura del limone. Poi, basterà ricavarne un rametto di circa 15 centimetri, tagliando sia la parte superiore, che quella inferiore.

Privare il ramo di tutte le foglie e grattare leggermente la parte finale del ramo per eliminare la corteccia esterna. In sostanza bisognerà eliminarne la buccia verde finale per circa 3 centimetri.

Collocazione in vaso

Preparare un vaso piccolo con sufficiente terriccio. Irrigare quindi la terra in modo da rendere il terriccio umido e praticare un piccolo foro nella parte centrale, in cui inserire la talea. A questo punto, bisognerà intingere la parte di ramo privo della corteccia nell’ormone radicante in polvere.

Questo consentirà la nascita delle radici alla talea. Inserire il rametto di limone nel foro praticato nel terreno. Piantare il ramo nel terreno per circa la metà.

Effetto serra

Per favorire la nascita, consigliamo d’inserire la talea, con tutto il vaso, in un sacchetto trasparente per il congelamento degli alimenti.

Collocare il tutto in un luogo luminoso per circa due mesi. Bisognerà aver cura di controllare che il terriccio sia costantemente umido e che la talea resti lontana dai raggi diretti del sole.

Dopo due mesi la pianta sarà cresciuta. Solo l’anno successivo sarà possibile travasarla e godere di tutta la bellezza e la soddisfazione di una pianta a costo zero.