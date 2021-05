I difficili impegni di lavoro e i periodi di studio intenso mettono a dura prova quasi tutti. In questi determinati periodi diventa importante ricercare pause e momenti piacevoli. Se poi questi rappresentano l’occasione per bere un buon caffè o un ottimo ginseng tanto meglio. Proprio quest’ultimo ha incredibili effetti sul corpo e molti lo utilizzano perché energizzante ma è anche una strepitosa pianta da coltivare. Il Ginseng è una scelta interessante per il giardino, quindi ecco una preziosa guida alla sua coltivazione.

Per quali motivi coltivare il ginseng

I suoi effetti benefici su corpo e mente non hanno bisogno di grandi presentazioni. Molto brevemente il ginseng è una pianta curativa tra le più utilizzate anche in Italia. È commercializzato sotto forma d’integratore o come bevanda energizzante e contrasta fortemente l’invecchiamento. Esso riduce lo stress e l’affaticamento mentale e fisico. Dopo un parere medico qualcuno lo assume anche in caso di diabete o di problematiche all’apparato urinario. Insomma il Ginseng ha incredibili effetti sul corpo e molti lo utilizzano perché energizzante ma è anche una strepitosa pianta da coltivare per queste ragioni.

Come coltivare il ginseng

Questa pianta non richiede un particolare terreno. Suggeriamo però di evitare i terreni argillosi e di utilizzare terricci più sabbiosi. È preferibile collocarlo al riparo dai raggi diretti del sole ma comunque in un luogo abbastanza illuminato. Le persone che decidono di coltivarlo in regioni climatiche calde dovrebbero posizionarlo in una zona ombreggiata.

Suggeriamo poi di coprirlo durante l’inverno per evitare eventuali gelate. La pianta comunque non teme particolarmente il freddo ed è abbastanza resistente. Richiede un terriccio appena umido. È possibile anche annaffiarlo vaporizzando acqua costantemente e mai sulle foglie. È utile anche coltivarlo in vaso, sempre scegliendo forme allungate e capienti per consentire la riproduzione delle radici.

Interventi sulla pianta

La veloce crescita delle radici richiede circa un rinvaso ogni anno. Suggeriamo di farlo prima dell’inizio della primavera, magari dotando la pianta di un nuovo terriccio fresco. Utilizzare sabbia o argilla espansa per evitare marciumi radicali, che sono la prima causa di morte di questa pianta.

È possibile scegliere di seminare i semi della pianta per ottenere nuove piantine a costo zero. La crescita del Ginseng è piuttosto lenta ma il premio è una pianta dall’aspetto esotico molto gradevole da vedere.

