“Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”. Una frase famosa di John Belushi, che potremmo adattare meravigliosamente al carattere di noi italiani. Popolo dai molteplici difetti, ma dalle tantissime virtù, tra cui primeggia l’arte di inventare. Ecco, allora che in un momento economico particolarmente difficile, potremmo sfruttare tutta la nostra voglia e magari un pezzetto di giardino che abbiamo a disposizione.

Una vera e propria moda quella dell’aloe vera

Se c’è una pianta che in questi anni sta veramente sfondando in ogni settore, questa è l’aloe vera. Presente nelle nostre case in tutte le sue versioni, da quella alimentare a quella cosmetica, passando per quella decorativa. Grazie a molte virtù che la scienza le starebbe attribuendo, l’aloe vera è una pianta che non conosce crisi. Attenzione, però che se vogliamo allevarla, dobbiamo abitare in zone calde. Basta un terreno pianeggiante, ma il clima deve essere caldo e deve esserci tanto sole. L’aloe vera è una pianta semplice da coltivare, che non richiede tanta acqua, ma ha un nemico giurato: le formiche.

Basta 1 piccolo orto per guadagnare un po’ di soldi come stanno facendo molti italiani con queste 3 idee redditizie

Il dei business che sembra non conoscere freni è quello della coltivazione delle lumache. Esploso all’inizio degli anni 2.000, è diventato sempre più popolare e redditizio anche in Italia. Purtroppo, parliamo di questi animaletti, e non di piante, che potrebbero essere sacrificati in cucina e in farmacia. Ma, se decidessimo di dedicarci alla loro coltivazione sarebbe bene sapere che sono moltissime le aziende cosmetiche che ricercano la bava di lumaca. Sarebbe infatti una sostanza particolarmente ricca di nutrienti in grado di contrastare l’invecchiamento della pelle, contrastandone le rughe. Attenzione anche all’investimento iniziale abbastanza impegnativo per il terreno che dovrà essere ampio.

Una coltivazione mediterranea

Basta 1 piccolo orto per guadagnare un po’ di soldi, anche con i funghi. Parte importante e integrante della nostra tavola, i funghi sono una coltivazione abbastanza impegnativa, ma molto redditizia. In questo caso dovremmo avere più terreno, ma anche forze e tempo per dedicarci a questa coltivazione. Bisogna alzare e abbassare anche le temperature del terreno, impegnando parecchio tempo a disposizione. Per coltivare i funghi bisogna infatti preparare il terreno e renderlo ottimale per la loro riproduzione. Ma, una volta che avremo deciso di seguire questa via, la nicchia di produzione dei funghi è davvero redditizia.

Approfondimento

Nonostante lo sport e una dieta attenta ecco quali sono i motivi che non ci farebbero perdere peso vanificando tempo e denaro