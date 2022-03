Non si rinuncia mai a un buon panino o a una bella scarpetta a fine pranzo. Il pane, infatti, è buono sempre, accompagnato con altre pietanze ma anche da solo.

Molte persone, soprattutto durante la pandemia, hanno persino imparato a farlo a casa perché, si sa, ciò che si cucina con le proprie mani ha sempre una marcia in più.

Il problema è che, spesso, capita che il pane diventi secco, perché magari lasciato troppo a lungo nel sacchetto o dimenticato. In questi casi, l’idea più frequente è quella di metterlo nel mixer per ricavarne del pangrattato, utile per le impanature o per preparare le polpette.

Un’altra idea golosissima per riutilizzare il pane avanzato è quella di usarlo per cucinare questi sfiziosissimi muffin salati.

Se, invece, non avessimo tempo per preparare altre ricette, saremo felicissimi di scoprire che il pane duro può tornare alla sua morbidezza originale. Farlo è molto semplice e basteranno meno di 10 minuti.

Molti non sanno che per trasformare il pane vecchio e raffermo in una pagnotta morbida e fragrante da sgranocchiare basta questo segreto

Ogni volta che il pane diventa duro, ci chiediamo come poterlo riutilizzare per evitare di buttarlo.

Sprecare il cibo è un vero peccato, anche perché esisterà sempre un modo gustoso e invitante per riutilizzarlo al meglio. Nel caso del pane, ecco come potremo farlo tornare al suo stato originale, come fosse appena comprato.

Il potere dell’acqua

Prendiamo una teglia da forno rettangolare e posizioniamo al suo interno il pane raffermo. A questo punto, riempiamo un pentolino con dell’acqua calda, che poi verseremo sul pane.

Dovremo assicurarci di bagnare quest’ultimo per circa 5 secondi, soprattutto nel caso di una pagnotta intera ancora integra. Se, invece, si tratterà di pezzi di pane distinti, dovremo versare acqua per 1 o 2 secondi al massimo, per evitare che diventi troppo molle.

Accendiamo il forno

Prima di iniziare a bagnare il pane, dovremo già iniziare a far scaldare il forno, in modalità statica, a 180 °C. Quando sarà ben caldo, bagneremo il pane come indicato in precedenza e inforneremo per circa 5-10 minuti.

Controlliamo la cottura del pane, perché il tempo indicato sarà perfetto per una pagnotta integra e non ancora iniziata. Per pezzi di pane più piccoli, invece, potrebbero bastare anche meno di 5 minuti. Molti non sanno che per trasformare il pane duro nella sua versione originale, come fosse appena uscito dalla panetteria, servirà solo questo semplice trucchetto.

In questo modo potremo portare sempre a tavola pane fragrante come appena fatto.