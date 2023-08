La top 3 dei segni zodiacali più fortunati di agosto, scopri se c’è anche il tuo e cosa dice l’oroscopo

Quali saranno i segni più fortunati di agosto? Ecco che cosa dice lo zodiaco in proposito e come prepararti al meglio per affrontare questo mese.

L’inizio del nuovo mese porta con sé tanta fortuna per alcuni segni zodiacali nello specifico. L’oroscopo, infatti, annuncia grande successo per costoro, che potranno farsi valere in amore, lavoro e nella vita di tutti i giorni.

Quali sarà la top 3 dei segni zodiacali più fortunati di agosto? Ecco che la sveliamo.

I Pesci

Al primo posto ci sono i Pesci, segno a cui appartengono coloro che sono nati tra il 20 febbraio e il 20 marzo.

Il mese di agosto sarà tutto fuorché noioso per questo segno, che sarà costantemente bombardato di novità e attività da svolgere. Certo, lo stress potrebbe ad un certo punto prendere il sopravvento tuttavia, se si godrà tutto con tranquillità, vivrà un mese indimenticabile. Le stelle saranno dalla sua parte in particolare nel periodo che va dal 12 al 22 agosto. In questo lasso di tempo sarà meglio per lui partecipare a grandi eventi sociali, in cui avrà l’occasione di ampliare la sua rete di contatti lavorativi e avere tante grandi occasioni.

È il mese perfetto anche per iscriversi all’università, cominciare un corso o in generale darsi da fare per il proprio futuro. Inoltre, agosto è anche favorevole ai viaggi. Le vacanze potrebbero rivelarsi le migliori mai fatte da questo segno! Quindi, meglio approfittare di eventuali ferie da lavoro e partire.

Il Leone

Al secondo posto c’è il Leone, segno a cui appartengono i nati tra il 23 luglio e il 22 agosto. Ad agosto lo attende un periodo d’oro dal punto di vista della popolarità.

Le sue abilità sociali saranno al massimo e gli permetteranno di fare faville in amore. Sarà inoltre di ottimo umore, come non gli capitava ormai da un po’ di tempo. Dunque, non gli resta che sfruttare al massimo questo periodo super positivo.

Purtroppo, a fine mese subentrerà in lui un po’ di insoddisfazione relativa alla carriera lavorativa. Il Leone è un segno molto ambizioso e vuole puntare in alto. Dovrà approfittare di questo periodo di riposo per rifocillarsi e, poi, cercare di cambiare le carte in tavola per raggiungere i suoi obiettivi.

La top 3 dei segni zodiacali più fortunati di agosto, il Toro

Al terzo posto c’è il Toro, cui appartengono invece i nati tra il 20 aprile e il 20 maggio. Anche lui vivrà un agosto davvero intenso e fortunato. Il periodo migliore andrà dal 13 al 23 di questo mese e sarà particolarmente positivo in ambito professionale e sentimentale.

Insomma, sarà il momento giusto per gettare il cuore oltre l’ostacolo e vivere un’intensa storia d’amore oppure aumentare le proprie finanze grazie ad un investimento ottimale. Agosto potrebbe dunque essere un mese di crescita e sviluppo, durante il quale il Toro dovrà essere flessibile e paziente. Solo così riuscirà a sfruttare appieno l’influsso positivo delle stelle!

