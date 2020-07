Per molti anni, le banche hanno trasmesso un senso di sicurezza alla propria clientela attraverso le proprie filiali. Le filiali bancarie, infatti, hanno a lungo comunicato al cliente autorevolezza e tranquillità. Negli ultimi tempi le cose sono radicalmente cambiate. La clientela si è resa conto che molti istituti storici rischiano di vacillare in difficili situazioni di mercato. In più gli edifici imponenti che hanno sempre ospitato le banche cominciano a non corrispondere più a strutture finanziarie altrettanto solide. Nel frattempo, le stesse banche hanno cambiato diametralmente rotta, riducendo il numero delle filiali e rendendole sempre più simili a negozi.

La concorrenza è sempre più serrata, e le banche online possono vantare strumenti tecnologici di prim’ordine e costi estremamente bassi. Ma con le banche online: i miei soldi sono davvero al sicuro?

Cos’è una banca digitale?

Spesso, le persone che hanno affidato da sempre i loro soldi alle banche tradizionali sono poco inclini a passare ad una banca digitale. Solitamente, queste persone si chiedono come una banca digitale possa garantire la sicurezza dei loro soldi.

La risposta è semplice. Le banche online sono banche a tutti gli effetti, dotate di licenza bancaria e sottoposte agli stessi obblighi normativi e di vigilanza degli istituti storici. Insomma, la stabilità di una banca non si misura né in anni, né in metri quadrati.

Alcune banche digitali sono sotto il controllo di istituti storici, mentre altre sono nate digitali. Entrambi i modelli devono sostenere costi molto contenuti e per questo possono offrire condizioni economiche vantaggiose. Le banche digitali indirizzano la maggior parte dei loro investimenti nella tecnologia, offrendo soluzioni efficienti e sicure.

La sicurezza infatti è sempre meno legata alla solidità dei forzieri e sempre più basata su stabilità finanziaria e sicurezza informatica. La stabilità finanziaria è legata a parametri definiti dai regolatori e comuni a tutte le banche. La sicurezza informatica dipende dagli investimenti specifici e dall’aggiornamento dei sistemi informativi dell’istituto.

Investi nel crowdfunding immobiliare con la nuova piattaforma Bridge Asset! - Scopri di più »

Banche online: i miei soldi sono davvero al sicuro?

Ovviamente ogni banca ha una propria situazione economico finanziaria che non dipende dal canale usato per gestire la clientela. Ma il Fondo Interbancario di Tutela, garantisce i capitali depositati sui conti correnti. Un pool di banche aderenti garantirà la clientela. Un’interessante particolarità di alcune nuove banche è quella di possedere una licenza bancaria di altri paesi europei che permette di operare anche in Italia. In questo caso il Fondo di Tutela del paese dell’istituto garantirà la clientela. Una diversificazione del rischio spesso ignorata.