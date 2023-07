Le migliori ciliegie da comprare: il momento giusto per ogni varietà 

Quali sono le migliori ciliegie da comprare per gustare dei frutti buoni e dolci? Ecco quali sono le varietà disponibili in estate e di che cosa tenere conto.

La ciliegia è un piccolo frutto che arriva dal ciliegio, una pianta che è stata ottenuta dopo numerosi incroci di ibridi. Questi piccoli frutti hanno un colore rosso intenso, sono invitanti e dolci. Sono il frutto caratteristico del mese di giugno, ma ci sono varietà disponibili anche a maggio e a luglio.

Chi possiede un orto sarà fortunato se avrà seminato e coltivato questa pianta, ma noi vi diremo quali sono le migliori ciliegie da comprare in base al periodo e alle caratteristiche. Infatti, non sono tutte uguali e vale la pena conoscere queste informazioni.

Le ciliegie non sono solo buone, sono anche molto salutari in grado di dare dei nutrienti preziosi per il nostro organismo. Vediamo tutto con calma e in ordine qui di seguito.

I benefici

Le ciliegie hanno pochissime calorie, contengono proteine, acqua in abbondanza, vitamina A e C e sali minerali. Contengono melatonina, quindi, possono favorire il sonno e sono ottime in un regime dietetico per dare sazietà.

Ha grandi quantità di antiossidanti e questo permette loro di essere diuretiche e depurative. Sono anche un alimento molto versatile da usare in cucina. Si possono mangiare così come sono, ma si possono preparare delle ricette molto sfiziose.

Pensiamo alla cheesecake, oppure a salse e marmellate. Si presta a cibi dolci e salati, può andare bene a colazione, come dessert o a cena. C’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Le migliori ciliegie da comprare: alcune varietà arrivano fino alla fine di luglio

I maggiori produttori di ciliegie in Italia sono il Veneto, l’Emilia-Romagna, la Puglia, il Lazio e la Campania. Ci sono diverse varietà. Una di queste si raccoglie già dal mese di maggio e sono quelle della varietà Bigarreaux. Hanno una polpa rosso scuro e sono molto delicate e deperibili.

Per tutto il mese di giugno c’è la commercializzazione della varietà Anella e di quella Neri, detta Durone. Queste sono croccanti con un sapore molto dolce. Ma giugno è anche il mese della varietà più famosa, ovvero la “Ferrovia”. Queste ciliegie sono grandi e si mantengono a lungo.

È possibile assaporare questo frutto anche per tutto il mese di luglio con le varietà giuste. Prendiamo come esempio le ciliegie delle Alpi, le varietà Regina e Kordia, a forma di cuore, dal sapore molto deciso. Anche le ciliegie Marca vengono mangiate a luglio, sono sciroppate con polpa biancastra e gusto meno dolce delle altre.