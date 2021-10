L’autunno è probabilmente il più adatto per viaggiare, trascorrere qualche giorno fuori dalla propria routine e conoscere posti nuovi. Non fa né troppo caldo né troppo freddo e i prezzi sono più accessibili rispetto all’alta stagione.

Il periodo tra fine settembre e i primi di novembre, insomma, è uno dei migliori per avventurarsi in giro per il Mondo o dell’Italia. Non servono lunghe settimane e grandi risparmi, ma solo due-tre giorni liberi e qualche soldo risparmiato nel tempo. Riusciremo così a goderci una meravigliosa vacanza, senza il peso del tempo e del portafogli.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Allora, dove possiamo trascorrere pochi giorni immersi tra storia e cultura, ma anche tra verde e quiete? Noi abbiamo un’idea e non vediamo l’ora di suggerirla ai nostri Lettori.

È un gioiellino di pace e relax questo piccolo borgo per un weekend fuori porta

Si è già parlato di una regione del Nord Italia, famosa per i suoi monti e paesaggi incantati. Parliamo del Friuli-Venezia Giulia, una realtà variegata e adatta veramente a tutti. Grazie al suo paesaggio, il Friuli è meta degli amanti delle escursioni, ma anche di chi preferisce il mare e i tramonti sull’acqua. A tal proposito, in un precedente articolo abbiamo descritto Trieste, un tempo città di passaggio tra Italia e Slovenia e oggi destinazione di tantissimi turisti.

Questa volta, però, tratteremo dell’altra faccia del Friuli, del suo lato immerso nel verde e nella pace dei borghi più belli d’Italia. Venzone è un piccolo comune di poco più di 2.000 abitanti in provincia di Udine e conosciuto per la sua meravigliosa architettura. Raso al suolo dal terremoto del 1976, la sua ricostruzione ha riprodotto fedelmente la vecchia struttura medievale. Scopriamo allora cosa visitare secondo gli esperti.

Perché visitare Venzone

Il primo motivo per cui dovremmo visitare Venzone riguarda il suo prestigio: eletta Borgo dei Borghi nel 2017, la sua fama lo precede.

Noto per la Piazza Municipio, il Duomo di Sant’Andrea e la Cripta di San Michele che conserva le mummie, è ricco di storia e cultura. Non solo monumenti e simili, però, perché Venzone è immerso in un’oasi di pace e natura. Il Parco naturale è un’area protetta situata nelle Prealpi Giulie ed è proprio questo il secondo motivo per cui dovremmo visitarlo.

E poi, come ignorare la goliardica Festa della Zucca che si festeggia ogni anno alla fine di ottobre in classico stile medievale. Purtroppo, però, a causa dell’emergenza Covid, si è ritenuto opportuno spostare i festeggiamenti al prossimo anno 2022.

Insomma, è un gioiellino di pace e relax questo piccolo borgo per un weekend fuori porta e per un pieno di benessere per mente e corpo.