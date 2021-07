La bella stagione quasi ci impone di passare più tempo all’aria aperta. C’è chi ha la fortuna di avere un giardino, chi un terrazzo e chi ha solo un balconcino, ma vuole averlo sempre impeccabile. La natura offre una varietà infinita di piante, alberi e fiori con cui abbellire le nostre case, ma avremo davvero balconi e giardini da fare invidia con questa fantastica pianta ornamentale.

La loropetalum

Arriva dal lontano oriente e più precisamente da Cina e Giappone, questa pianta sta spopolando per la resistenza sia al caldo che al freddo e per la sua particolarissima bellezza.

I fiori hanno petali filiformi che vanno dal bianco al rosa acceso, sono molto fitti e fioriscono anche più volte l’anno: una nuvola di piumini colorati.

Anche le foglie sono bellissime, molto piccole e con colori che vanno dal verde al rosso porpora.

Se ne riconoscono diverse varietà:

chinense rubrum, con foglie e fiori rosso – bordeaux;

black Pearl, con foglie rosso porpora tendenti al nero e fiori fucsia;

fire dance, con foglie rosso porpora e fiori di un rosa sgargiante;

bonsai, la pianta nana con fiori e foglie rossi.

Balconi e giardini da fare invidia con questa fantastica pianta ornamentale

Ma come curare questa pianta?

Prima di tutto è una pianta che non ama essere travasata spesso, quindi è bene procurarsi fin da subito un vaso molto ampio, considerando che cresce molto in larghezza. Il terreno migliore è quello acido e non calcareo.

Resiste anche al freddo più intenso, l’importante è tenerla a mezz’ombra e, se necessario, coprirla con un telo traspirante. In inverno si può anche sospendere l’irrigazione, in quanto la pianta va in riposo vegetativo. Durante il resto dell’anno, invece, il terreno va tenuto sempre umido, ma ben drenato, per evitare ristagni.

Qualsiasi sia la varietà scelta, questa pianta regalerà un aspetto allegro a tutte le case, anche a quelle di chi non ha il pollice proprio verde.