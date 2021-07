La storia dell’uomo è costellata di cibi che si diffondono nel consumo quotidiano, poi passano di moda e poi tornano. Uno di questi alimenti è stato riportato in auge perché sono molti i benefici di questo cereale da bere e mangiare a tutte le età.

La riscoperta dell’orzo

Si tratta dell’orzo, che i gladiatori romani consumavano in grande quantità perché molto nutriente ed anche leggero. Successivamente, l’orzo sparì dalle tavole, perché le piante erano difficili da coltivare. Contraevano facilmente infezioni e questo provocava la perdita di buona parte del raccolto.

Questo cereale è tornato in voga con l’aumento del benessere della popolazione. Le tecniche di coltivazione sono cambiate, la pianta non si ammala più così facilmente ed il raccolto è salvo.

L’uso dell’orzo come bevanda

L’orzo da bere non è frutto di una moda degli ultimi anni, ma si era diffuso già negli anni ‘50. Prima come surrogato del caffè, che in tempo di guerra era introvabile, e poi come bevanda più salutare. Non contiene, infatti, caffeina ed è adatta anche ad anziani e bambini.

Come cucinare un orzotto

Tante sono le ricette dove questo prezioso cereale è il protagonista. Perché non servire agli ospiti, ad esempio, un simpatico orzotto? È il nome con cui nei menù dei locali alla moda si definisce il classico risotto preparato, però, con l’orzo. La preparazione è praticamente identica, i tempi di cottura poco più lunghi. L’orzo ha un sapore neutro che si accompagna bene con tutti i condimenti.

La ricetta vegana

Orzotto zucchine e zafferano, adatto anche ai vegani e a tutte le stagioni. Preparare del brodo vegetale ed intanto tagliare le zucchine a piccoli pezzi e rosolarle in padella. Trasferirne metà in una casseruola ed aggiungere l’orzo. Cominciare a cuocere l’orzo come faremmo con il risotto, cioè aggiungendo il brodo caldo a piccole dosi. Ricordarsi sempre di mescolare per non far attaccare le zucchine. Prendere l’altra metà di zucchine e frullarle aggiungendo un po’ di brodo. Aggiungere anche lo zafferano, sciolto in un po’ di brodo. Mescolare il contenuto delle due diverse pentole ed amalgamare bene. L’orzotto è pronto da servire.

