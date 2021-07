Durante la bella stagione è importante avere degli esterni gradevoli alla vista. Per questo cerchiamo sempre delle soluzioni per avere giardini e balconi fioriti e colorati. Sfortunatamente, però, ci sono tante cose da considerare e sbagliare è facile. Per questa ragione lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di aiutare i propri lettori. In un articolo precedente, ad esempio, abbiamo indicato una pianta perfetta per l’estate, che non teme il caldo.

Oggi, invece, forniamo qualche linea guida utile per capire quali sono i fiori migliori da scegliere per il proprio balcone. Ecco il metodo vincente per scegliere sempre i fiori giusti per il balcone.

L’importanza degli spazi

La prima cosa da considerare è la dimensione del nostro balcone. Se questo è piccolo, allora dovremo prediligere vasi di dimensione minore e quindi piante che non abbiano radici troppo ingombranti e che hanno bisogno di spazio.

La seconda cosa è il tipo di balcone che vogliamo. Se, ad esempio, preferiamo avere una cascata di colore, è bene scegliere piante con fiori pendenti, come, ad esempio, la petunia. Se, invece, preferiamo varietà da vaso possiamo scegliere gerani oppure margherite.

Ecco il metodo perfetto per scegliere sempre i fiori giusti per il balcone

Cerchiamo anche di capire quanto il sole colpisca il balcone. Se infatti il nostro balcone è molto esposto, avremo bisogno di fiori che non temano troppo la luce diretta per lunghe ore. Al contrario, se il balcone è ombreggiato per molto tempo durante la giornata, dobbiamo trovare una pianta, come la primula, che cresca bene all’ombra.

Infine, non dimentichiamo che mantenere dei fiori può essere faticoso. Se non abbiamo tanto tempo da dedicargli, cerchiamo dei fiori che non abbiano bisogno di troppe cure. In particolare, se vogliamo dei fiori resistenti sia al caldo che al freddo, cerchiamo di procurarci fiori perenni. Essi, infatti, vanno molto bene in vari climi e ci garantiscono colore sul balcone per tutto l’anno.

Ecco, quindi, il metodo perfetto per scegliere sempre i fiori giusti per il balcone.