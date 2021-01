La guida di ProiezionidiBorsa di oggi ci spiega come ottenere un bagno pulito e profumato con questo detergente naturale. La miscela di cui parleremo tra poco, ci consentirà di mantenere il bagno totalmente igienizzato, senza fare ricorso ai prodotti chimici.

Di più, gli ingredienti usati conferiranno un odore piacevole all’olfatto. Stare in bagno sarà praticamente come passeggiare nelle valli di montagna. O quasi. Battute a parte, vediamo come realizzare il detergente antibatterico naturale.

Ecco cosa ci serve

a) Bottiglia di vetro sterilizzata;

b) 500 ml di vodka;

c) 200 ml d’acqua;

d) olio essenziale all’eucalipto, quanto basta;

e) foglie di menta, quanto basta;

f) uno spruzzino nebulizzatore.

Ecco come preparare il detergente naturale

Prendiamo una bottiglia di vetro e inseriamola in una pentola colma d’acqua. Portiamo a bollore senza far surriscaldare il vetro. In questo modo saremo in grado di eliminare residui e batteri presenti nella bottiglia.

All’interno della bottiglia versiamo circa mezzo litro di vodka e dell’acqua tiepida. Se preferiamo possiamo far bollire anche l’acqua. A questo punto, aggiungiamo anche poche gocce di olio essenziale all’eucalipto e le foglie di menta. Questi due ingredienti renderanno il nostro composto molto profumato. Scuotiamo bene gli ingredienti, facendoli amalgamare.

Sarà opportuno lasciare la bottiglia a riposo per circa 24 ore. Dopodiché trasferiamo il contenuto dalla bottiglia all’interno di uno spruzzino nebulizzatore. A questo punto il nostro detergente è pronto all’uso. Si può usare per pulire i sanitari e le altre superfici del bagno. Meglio evitare, però, di passare il detergente sulle parti in legno. L’uso della vodka rischierebbe di corrodere le parti più delicate degli arredi del bagno.

La presenza della vodka garantirà l’eliminazione di qualsiasi impurità grazie alla sua forte gradazione alcolica. Parimenti, l’eucalipto e la menta doneranno freschezza e un senso di igiene diffuso nell’ambiente.

ProiezionidiBorsa raccomanda, in ogni caso, di tenere tale preparato al di fuori della portata dei bambini. Per una corretta pulizia, inoltre, consigliamo di applicare il detergente almeno un paio di volte al giorno, facendo arieggiare il bagno.

