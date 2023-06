Il migliore gelato in Sicilia, Calabria e Campania e la ricetta di uno senza latte pronto in 5 minuti

Tra i cibi che caratterizzano l’estate senza dubbio c’è il gelato. Si trova in tanti gusti e formati e possiamo anche provare a farlo a casa. I maestri gelatai sanno proporre sempre delle golose novità. È in corso un campionato mondiale per eleggere i migliori. Scopriamo quelli di alcune Regioni e cosa hanno inventato.

Durante le torride giornate estive si ha il desiderio di mangiare qualcosa di fresco. Oltre a insalate e macedonia di frutta, spesso prendiamo dell’altro. A qualsiasi età è gradito il gelato. Grandi e piccoli, infatti, affondano volentieri il cucchiaino in una coppa con tanti gusti. Il gelato prende anche varie forme. In vaschetta, con lo stecco, racchiuso da due biscotti può soddisfare tante esigenze. Possiamo anche assaporarlo dentro a un cono o una brioche con il tuppo, come in Sicilia.

Per decretare il migliore dal 2010 si tiene un campionato, il Gelato Festival World Masters. Nata in Italia a Firenze in onore di Bernardo Buontalenti, ritenuto l’inventore del gelato nel Rinascimento, la competizione ha poi coinvolto più di 20 Paesi nel Mondo.

Sono tuttora in corso le selezioni, ma già si conoscono alcuni nomi che parteciperanno alle semifinali italiane nel mese di ottobre. Per la finale si attenderà il 2025.

Dove mangiare il migliore gelato in Sicilia, Calabria e Campania

Attraverso un confronto sono emersi già in tante Regioni italiane i migliori gelatieri. Con la loro inventiva e il sapiente accostamento di ingredienti hanno presentato dei capolavori. I criteri di giudizio degli esperti del settore sarebbero stati gusto e struttura. Sono importanti anche l’originalità della ricetta e la sua presentazione verbale ed estetica.

Per quanto riguarda la Sicilia, sono 16 i gelatieri che parteciperanno alle semifinali. Tra questi Davide Scancarello, Gelateria Tentazioni e sapori di Caltanissetta. Il gusto è “Torrone tradizionale di Caltanissetta macinato”. È di Milazzo invece Salvatore Bartolone, Gelateria Gruè. Il gusto semifinalista è “Blondye” con cioccolato biondo al caramello, arachidi, arance candite, gruè di cacao.

Altri semifinalisti e una ricetta veloce

In Calabria tra i migliori c’è Fabio Taverna, Le Chicche a Taurianova. Il suo gelato è “Torrone” con torrone croccante e cannella. Francesco Riggio, Gelateria Punto Dolce di Reggio Calabria, concorre ancora con “Tiramisù come una volta”.

Per la Campania tra quelli che proseguono la gara abbiamo Simone Esposito, Meeting Lab di Acciaroli, con “Aqua Marine”. È un sorbetto al limone con rosmarino e acqua di mare. Domenico Cannoniero passa con “Nocciolando”, gelato alla nocciola con croccante e crema di nocciola e cacao. La sua gelateria Dolce brivido si trova a Giffoni Valle Piana.

Il migliore gelato in Sicilia, Calabria e Campania potremmo assaggiarlo magari durante una vacanza estiva.

Invece a casa, se abbiamo poco tempo e vogliamo preparare un gelato senza latte per due persone ci occorrono:

400 g di pesche ;

; un cucchiaino di miele;

un cucchiaio di succo di limone.

Puliamo la frutta, tagliamola a pezzetti e congeliamola in alcuni sacchetti piccoli. Dopo 8 ore frulliamo le pesche con miele e succo di limone. Servire subito.