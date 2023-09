Il testamento di Lisa Marie Presley, i litigi della famiglia e una casa che vale 500 milioni di dollari

Se n’è andata a 54 anni a causa di un arresto cardiaco lo scorso gennaio l’unica figlia del Re del rock Elvis Presley, Lisa Marie. La sua scomparsa ha aperto un contenzioso che rischia di spaccare la famiglia. L’intervento della madre Priscilla sembra aver acceso gli animi. Di mezzo una proprietà che fa parte della storia della cultura mondiale.

Così come quando si parla di Michael Jackson non si può non parlare di Neverland, così per Elvis non si può non nominare Graceland. La tenuta di famiglia che si trova a Memphis è la casa più visitata al Mondo, ha un giro di affari milionario e vale ben 500 milioni di dollari. Era gestita dalla cantautrice e attrice figlia del mito indimenticato e ora, con il testamento, la gestione andrà alle 3 figlie di Lisa Marie.

Si tratta dell’attrice Riley Keough di 33 anni e delle gemelle di 14 anni anni Harper Vivienne e Finley Lockwood. La tenuta era stata acquistata da Elvis nel 1957 e poi era diventata negli anni meta di pellegrinaggio di numerosi fan che la raggiungevano appositamente. Negli ultimi tempi era stata Priscilla Presley moglie di Elvis a occuparsi dei beni della figlia, quindi è rimasta di sasso quando alla lettura del testamento ha scoperto di essere stata messa da parte. Spetterà al tribunale di Los Angeles decidere se il testamento è valido oppure se è necessario intervenire.

Una famiglia numerosa

Il testamento di Lisa Marie Presley potrebbe dare vita a una lunga battaglia in tribunale. Secondo le volontà di Lisa Marie il patrimonio di 35 milioni di cui era in possesso dovrà essere gestito dalla figlia Riley, in quanto per ora le altre 2 figlie sono minorenni. Il contenzioso tra Priscilla e sua nipote è aperto, intanto le chiavi di Graceland le ha Riley che ha cambiato le serrature della residenza e degli archivi per non permettere alla nonna di entrare.

Il cambiamento deciso da Lisa Marie sarebbe avvenuto nel 2016, Riley è stata designata sua erede insieme al fratello Benjamin che però è morto suicida nel 2020 all’età di 27 anni. Lei ha sempre dichiarato che la tenuta del padre non sarebbe mai stata venduta ed esisterebbe un veto. Ha sempre desiderato darla in eredità ai figli. Impossibile sapere se il bene possa essere alienato. I vincoli esistenti sarebbero tantissimi.

Il testamento di Lisa Marie Presley e la vicenda pubblica

Graceland è una tenuta di 13,8 acri aperta al pubblico dal 1982. Comprende un hotel che contiene anche le stanze in cui aveva vissuto Elvis. Sono visitabili la camera da letto, la sala tv, lo studio di registrazione e la famosa Jungle Room con il biliardo. Nel giardino sono sepolti oltre a Elvis e a Benjamin anche altri membri della famiglia tra cui il padre e la madre di Elvis. Ora riposerà nella leggendaria tenuta anche Lisa Marie per cui è stata organizzata una bellissima cerimonia sul prato principale.

Il problema del testamento riguarda la consegna della documentazione che non sarebbe avvenuta quando Lisa Marie era in vita. Il documento non risulta autenticato e la firma sembra incoerente. Queste le affermazioni di Priscilla che non pare voglia arrendersi. La faida è stata documentata grazie a un’intervista che la moglie di Elvis ha rilasciato alla rivista Rolling Stone. Tutti i media parlano costantemente della vicenda. Il finale sembra ancora nebuloso.