Quanto costa mangiare dallo chef Gianfranco Vissani? Si trova in Umbria uno tra i ristoranti più economici con 1 stella Michelin 

Vuoi concederti una cena in uno dei ristoranti stellati più conosciuti d’Italia? Oggi siamo qui per parlare del ristorante del famosissimo chef stellato Gianfranco Vissani. Parleremo del menù e soprattutto sveleremo quanto bisogna spendere per concedersi una cena nel suo Casa Vissani.

Il ristorante stellato Casa Vissani si trova in provincia di Terni, precisamente a Baschi nel cuore dell’Umbria. Si tratta di un ristorante a conduzione familiare e, come suggerisce il nome, qui lo chef accoglie gli ospiti come se fossero a casa.

Lo chef ha fatto una lunga gavetta nei più grandi ristoranti italiani e nel 1974 rileva il ristorante del padre a Baschi. Con il tempo, il suo ristorante guadagna diverse stelle Michelin e ad oggi ne detiene una. Se vuoi provare una magnifica esperienza culinaria e cenare a Casa Vissani, continua a leggere e scoprirai i menù e i prezzi.

Quanto costa mangiare dallo chef Gianfranco Vissani: prezzi accessibili e alla portata di tutte le tasche

Mangiare a Casa Vissani è senza dubbio un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Una volta giunti qui, troverai diversi tipi di menù dai prezzi diversi in base all’offerta. Iniziamo dalle proposte più economiche.

La prima si chiama Proposta Contatto Lunch e prevede 3 portate di cui una è il dessert e un calice di vino al prezzo di 55 euro. La seconda è la Proposta Contatto, fatta di 3 portate con abbinamento al calice al prezzo di 90 euro.

Man mano che le portate aumentano crescono anche i prezzi. Il primo livello è un menù composto da 4 portate e costa 130 euro a persona. Il secondo livello è costituito da 6 portate e per mangiarlo spenderai 180 euro a testa. Infine, c’è il terzo livello che è di 9 portate e potrai gustarlo spendendo 250 euro a persona. Con questa opzione, spendendo altri 30 euro, avrai accesso a una degustazione extra di formaggi.

Quali sono le specialità che dovresti assolutamente provare

La grande esperienza e la straordinaria conoscenza delle materie prime dello chef di Casa Vissani gli hanno permesso di entrare di diritto nella Guida Michelin.

Dunque, abbiamo svelato quanto costa mangiare dallo chef Gianfranco Vissani, ma quali sono i piatti che non dovresti assolutamente perderti?

Le proposte sono stagionali e tipiche della tradizione culinaria umbra che si fondono però con esperienze maturate negli anni di gavetta in Italia e all’estero.

Tra i piatti più conosciuti ed apprezzati dello chef consigliamo il delicatissimo tonno di coniglio, le fettuccine al ragù d’anatra, ma anche la piccola pasticceria.

Vuoi raggiungere il ristorante Casa Vissani? Si trova in Strada Statale 448, a meno di un’ora da Perugia.