Il guardaroba di Miuccia Prada e l’importanza degli accessori: investi la tua liquidità sulle 4 borse del momento, farai un vero affare

Le parole d’ordine della nota stilista sono eleganza e creatività ma c’è sempre un tocco rigoroso nei suoi look. Le sue idee sono un punto di riferimento per molte star perché riescono a mettere insieme coerenza e contrasto dando tanta vivacità agli outfit proposti. E gli accessori rivestono un ruolo di primo piano.

Ci sono alcuni brand che rappresentano dei veri e propri investimenti. Non si tratta solo di comprare un capo di abbigliamento e di abbinarlo a ciò che abbiamo già nell’armadio. Si tratta di scegliere pezzi che acquisteranno valore con il tempo e tra qualche anno varranno addirittura di più. Molti collezionisti quando abiti e accessori vanno fuori commercio li cercano e sono pronti a offrire somme considerevoli. Le invenzioni di Miuccia Prada hanno queste caratteristiche e meritano di essere seguite con attenzione.

Miuccia è a capo della Maison dal 1978, anno in cui lanciò la linea di abbigliamento e mise le basi per la nascita di un nuovo brand. Nel 1993 Miu Miu fece il suo esordio arrivando subito al successo. Alla fine delle sfilate, dopo aver soddisfatto la curiosità delle nuove creazioni, l’attenzione del pubblico si sposta verso l’ingresso della passerella. Tutti si chiedono cosa indosserà Miuccia quando apparirà, non a caso il suo profilo social creato ad hoc è seguito da 39 milioni di utenti.

Modelli di stile

Il guardaroba di Miuccia Prada è iconico. Da qualche anno alcuni elementi sono presenti in maniera fissa. Parliamo di tessuti in chiffon, borchie e chiodi aggressivi, orecchini con cammeo e cristalli, occhiali Miu Logo e soprattutto le borse Miu Miu.

Tra le novità troviamo la collezione AI23 e l’Arcaide. La borsa hobo in pelle della collezione AI23 è disponibile in 4 colori, ha un prezzo di 1.450 euro ed è uno di quei prezzi che sicuramente avrà un valore importante tra qualche anno. Nella collezione Arcaide troviamo la borsa Arcaide in nappa matélassé in 3 colori al prezzo di 2.300 euro. Anche questa borsa acquisterà valore negli anni e sarà ricercatissima dai collezionisti. Sul sito ufficiale sono presenti diversi modelli, con alcuni c’è un piccolo risparmio, il costo scende a 1.850 euro nonostante siano comunque ricche di dettagli.

Il guardaroba di Miuccia Prada è tradizione

Ma le borse del cuore di Miuccia Prada sono altre 2. La prima è la borsa Galleria che Miuccia ha realizzato nel 2007 prendendo a piene mani dalla tradizione Prada. Il nonno di Miuccia sin dal 1913 aveva iniziato a creare pezzi semplici ed eleganti che unissero la tradizione artigianale Prada con un po’ di contemporaneità. Questa borsa così iconica capace di reinventarsi negli anni rappresenta l’insieme di tutti questi elementi. Oggi la troviamo in commercio al prezzo di 3.500 euro.

Anche la borsa Cleo sta nel cuore di Miuccia Prada, l’ha disegnata insieme a Raf Simons ed è molto apprezzata da numerose star come Kendall Jenner ed Emily Ratajkowski. Il motivo è semplice. Anche questa borsa tiene in considerazione l’esperienza della Maison nella manifattura di accessori in pelle che risale all’inizio del Novecento. Ogni volta che Miuccia si ispira alla tradizione, il risultato è superlativo. Il prezzo della Cleo attualmente è di 2.500 euro.