Azioni Robinhood Markets a +400% in 12 mesi, è il growth stock dell’anno? Cosa ne pensano gli analisti

Chi ama investire in autonomia non può non essere a conoscenza della piattaforma fintech con cui è possibile fare trading senza commissioni, Robinhood. Ma oggi raccontiamo un’altra storia: la società sta crescendo enormemente e le sue azioni stanno raggiungendo valori inaspettati. Potrebbe essere un growth stock da valutare con attenzione.

Robinhood Markets (Nasdaq HOOD) ha visto utili record negli ultimi mesi, anche grazie a strategie di potenziamento che hanno aumentato considerevolmente il numero degli utenti. Nell’ultimo trimestre del 2024, la società ha riportato utili per azione di 1,01 dollari superando abbondantemente le aspettative che si assestavano a 0,42 dollari. I ricavi hanno superato di poco il miliardo di dollari, e attualmente la capitalizzazione di mercato è di 49,42 miliardi di dollari.

Come sappiamo, esistono numerose tipologie di investimento: le “azioni di crescita” appartengono a quelle società che hanno la potenzialità di crescita veloce e molto ampia, capaci di arricchire gli investitori più audaci. Vengono definite “growth stock“. Naturalmente, questi titoli sono anche soggetti ad una volatilità più marcata. Robinhood Markets, nell’ultimo anno, ha dimostrato di essere una società “growth” e dunque un’opzione da valutare per ampliare il portafoglio.

Per chi non lo sapesse, anche se è molto difficile, la piattaforma Robinhood permette di fare trading anche ai meno esperti, che possono negoziare su criptovalute, materie prime, azioni, ETF e molto altro; al tempo stesso offre funzionalità avanzate, come l’abbonamento Robinhood Gold. Negli ultimi anni la società ha puntato molto sull’ampliamento della propria rete di utenti, attraendone molti di più. Per citare qualche numero, la piattaforma solamente nell’ultimo anno ha conquistato 1 milione di nuovi utenti che si vanno ad aggiungere ai 23 milioni e oltre già esistenti.

Ma passiamo ai dati interessanti: la società vanta un fatturato in crescita del 37% (pari a 637 milioni di dollari), rispetto all’anno precedente. L’utile netto ha raggiunto i 150 milioni di dollari (l’anno precedente aveva segnato un -85 milioni di dollari). Di recente, le azioni Robinhood sono aumentate di oltre il 42% dall’inizio dell’anno, ma di quasi il 400% (più precisamente di oltre il 387%) negli ultimi 12 mesi.

Alcuni analisti sostengono che Robinhood potrebbe generare più di 2,8 miliardi di dollari di fatturato nel 2025, (+17% rispetto all’anno scorso) e che questa sia addirittura una stima “prudente”. La società intende continuare ad investire, soprattutto per incrementare i servizi finanziari e per espandersi geograficamente. Di contro, proprio per questi motivi potrebbe incappare in qualche difficoltà data da limitazioni normative.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.