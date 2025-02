Memecoin mania: le 5 cripotvalute che 'non conoscono crisi'

Alla categorie delle criptovalute appartengono anche le memecoin, che hanno destato molta curiosità negli investitori nell’ultimo periodo. Devono il proprio nome ai famosissimi “meme”, ossia personaggi popolari o virali su internet. Nonostante la loro natura umoristica e volatile, le memecoin hanno riscosso un discreto successo sul mercato.

Vengono, di norma, generate come token in ecosistemi blockchain già operanti, come Ethereum o Solana. Nella maggior parte dei casi, sono supportate da ecosistemi di giochi o app di finanza, che permettono di accrescere l’interesse degli investitori.

A poche ore dall’insediamento di Donald Trump, era stata lanciata la memeocoin $Trump che, in pochissimo tempo, aveva collezionato migliaia di adesioni. Nonostante le aspettative rosee, tuttavia, il crollo della criptovaluta è stato repentino e, secondo le stime del New York Times, più di 800 mila persone hanno perso un totale di 2 miliardi di dollari. Ma le memecoin continuano ad avere un grande successo e a catturare l’attenzione anche degli investitori più scettici. Abbiamo, dunque, raccolto i 5 prodotti più interessanti.

Boom memecoin: le 5 criptovalute più amate

Dogecoin è la memecoin più nota, generata nel 2013 e ritraente il cane Shiba Inu. Il suo successo è dovuto al supporto ricevuto da personaggi di spicco, come Elon Musk, che ha portato la criptovaluta tra le migliori 10 sul mercato.

Shiba Inu (SHIB), invece, è stata creata nel 2020 ed diventata subito virale sui social. È una memecoin che fa parte di un ecosistema formato da token non fungibili (NFT), un metaverso, Shibarium e un exchange decentralizzato Shiba Swap, dApp, che ne hanno incrementato il rendimento.

Pepe è la memecoin legata al personaggio di Pepe The Frog. Anche se meno nota di Dogecoin e Shiba Inu, è diventata, in pochissimo tempo, molto amata.

La memecoin Dogwifhat, lanciata nel 2023, è una delle più interessanti; prende vita dal meme di un cane con un cappello e si rivolge soprattutto ai soggetti più attivi sui social e attenti alle notizie più diffuse dell’intrattenimento leggero. Per questa peculiarità, in soli pochi mesi ha raggiunto una volatilità molto elevata, ed è attualmente l’unica memecoin a valere più di 2 dollari.

FLOKI, infine, è la memecoin dedicata al cane di Elon Musk e ricompresa in un ecosistema al quale appartengono giochi e NFT. Ha come obiettivo la creazione di una rete molto radicata, puntando principalmente sul marketing aggressivo e sulle collaborazioni di imprese all’avanguardia. È, inoltre, un token sia su Ethereum sia su Binance Smart Chain.