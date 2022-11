Nell’ambito del settore sanitario di Piazza Affari Pharmanutra è stata tra i migliori dell’ultimo anno con una performance negativa, ma inferiore al 5% di perdita. Per capirci, ha fatto meglio di società molto più grandi come Diasorin e Recordati che hanno visto perdite comprese tra il 20% e il 30%.

Non deve sorprendere, quindi, che si possa parlare di azioni pronte a ritoccare i massimi storici.

Dal punto di vista dell’analisi fondamentale il titolo Pharmanutra risulta essere fortemente sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio il rapporto tra prezzo e utili è pari a 43,4x, un livello enorme in assoluto e, comunque, molto superiore alla media del settore di riferimento che vale 30,7 volte gli utili. Se poi guardiamo al rapporto tra prezzo e fatturato, la situazione è ancora peggiore. Questo parametro, infatti, per Pharmanutra vale 8,7, un livello molto lontano da 1, il livello sotto il quale si può considerare sottovalutato un titolo azionario.

Per gli analisti il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di poco superiore al 20%. Interessante, però, è la dispersione tra le diverse raccomandazioni. Allo stato attuale, infatti, è inferiore al 7% a testimonianza di una forte convergenza delle opinioni dei diversi analisti.

Azioni pronte a ritoccare i massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafici

Il titolo Pharmanutra (MIL:PHN) ha chiuso la seduta del 2 novembre a quota 67,3 euro, in ribasso dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista, ma sta incontrando una forte resistenza in area 67,9 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata rottura di questo livello potrebbe spingere al ribasso le quotazioni. Una conferma in tal senso si potrebbe avere da una chiusura giornaliera inferiore a 67,1 euro. In questo caso, infatti, potrebbe prendere forza la proiezione ribassista (linea tratteggiata) il cui obiettivo più probabile si trova in area 63,9 euro. Questa area potrebbe rappresentare un forte supporto che se rotto aprirebbe le porte a un ribasso fino in area 58,8 euro.

Qualora, invece, la resistenza in area 67,9 euro dovesse tenere, allora le quotazioni potrebbero muoversi verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea continua.