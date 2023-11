Pausa in arrivo per il rialzo sulle azioni Azimut?-Foto da pexels.com

Anche alle migliori azioni capita di attraversare momenti di difficoltà. Il bravo investitore, però, deve essere in grado di sfruttare la debolezza e costruire posizioni di lungo periodo. Quelle di cui vogliamo parlarvi oggi sono di questo tipo, azioni interessanti da evitare in questo momento in quanto a breve potrebbero andare incontro a qualche ritracciamento. Stiamo parlando delle azioni Azimut che, come vedremo, sono vicine a livelli di resistenza molto importanti e che, quindi, potrebbero andare incontro a qualche ritracciamento.

Le indicazioni degli analisti

Degli undici analisti che coprono il titolo, circa la metà non ha una buona considerazione di Azimut. Come si vede dalla tabella seguente, infatti, quattro hanno un giudizio Mantieni, mentre uno Vendi adesso. Gli altri sei, invece, si dividono tra Compra e Compra adesso.

Che la situazione sia molto incerta si evince anche dal target di prezzo medio a un anno. Come si vede, infatti, la sottovalutazione è inferiore al 10%. Tuttavia, anche nel caso più pessimistico e più ottimistico le variazioni atteso non sono molto importanti.

Tuttavia, il rendimento atteso per il dividendo è pari a circa il 6% e il rapporto prezzo su utile esprime una forte sottovalutazione.

Azioni interessanti da evitare in questo momento: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Azimut (MIL:AZM) ha chiuso la seduta del 20 novembre a quota 22,27 €, in rialzo dello 1,50% rispetto alla seduta precedente.

Il rialzo partito a fine ottobre ha portato a una performance di circa il 20% con le quotazioni che hanno raggiunto i massimi annuali. È su questi livelli, quindi, che si potrebbe decidere l’andamento del titolo in questo ultimo scorcio del 2023. Non solo, infatti, si trovano ad affrontare i massimi annuali, ma si trovano anche a contatto con il punto di inversione dove è massima la probabilità che si assista a un’inversione di tendenza.

Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 21,31 €.

Letture consigliate

Riparte la corsa ai regali di Natale più belli: qualche idea per pensierini economici ma d’effetto