Pazzesche queste 3 piante in offerta da Lidl: costano meno di 8 euro e sono facilissime da coltivare

Ci sono delle piante resistenti che puoi coltivare anche se non hai il pollice verde. Eccone alcune in offerta nei supermercati Lidl. Sono economiche, robuste e resistenti al freddo. Pazzesche queste 3 piante in offerta da Lidl. Scopri quali sono.

Le piante d’appartamento aggiungono vivacità e bellezza alle nostre case. Ma non solo. Alcune di esse avrebbero la capacità di incidere positivamente sul nostro umore e la salute.

Infatti, circondarsi di piante potrebbe ridurre lo stress, l’ansia e migliorare l’umore. Inoltre, ce ne sono alcune che assorbirebbero l’umidità, quindi perfette da tenere in bagno o in cucina.

Le piante sono anche dei complementi d’arredo che abbelliscono la casa senza spendere una fortuna.

Pazzesche queste 3 piante in offerta da Lidl

Non solo vivai, garden center e fiorai, ma sai che puoi anche acquistare delle bellissime varietà di piante nei supermercati Lidl?

Questa catena di origine tedesca ha uno spazio dedicato agli amanti del verde con una selezione di accessori per il giardinaggio, fiori e piccoli arbusti.

Quindi se non hai un vivaio in zona, allora approfitta delle offerte che il supermercato riserva proprio in questa settimana.

Colore anche in inverno

Tra le tante varietà da scegliere c’è la Rosa di Natale Helleborus al costo di 7,99 euro (altezza di 38 cm).

È una pianta tipica del periodo natalizio, che puoi tenere sia in casa che fuori in balcone e ha dei bellissimi fiori che sbocciano già da novembre. Questa erbacea perenne è di facile manutenzione, non richiede grandi cure ed è perfetta anche per chi non ha il pollice verde.

La Rosa di Natale è molto resistente, necessita di essere innaffiata regolarmente ma senza esagerare con le quantità di acqua.

Un’altra pianta da acquistare questa settimana è l’Amaryllis al costo di 5,99 euro (altezza di 20 cm). Puoi trovarla con i fiori rossi, rosa, bianchi e screziati. Parliamo di una bulbosa che stupisce per la sua bellezza e il profumo.

Oltre ai fiori molto vistosi, la pianta è dotata di foglie lunghe e lucide e steli robusti. Come suggerisce anche Lidl, l’Amaryllis deve essere innaffiata con parsimonia e, per crescere rigogliosa, è necessario posizionarla in un luogo luminoso.

Una delle più diffuse per appartamento

Tra le varie piante verdi in offerta, troviamo anche la Dracaena Marginata al costo di 6,99 euro. Parliamo di una sempreverde di origine tropicali, caratterizzata da foglie sottili e a punta.

È necessario posizionare la pianta in un luogo luminoso della casa, ma attenzione ai raggi diretti del sole che potrebbero ingiallire le foglie. La Dracaena Marginata non necessita di molta acqua e va innaffiata solo quando il terreno risulta secco.