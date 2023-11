Non solo pasta e fagioli: ricette veloci con i legumi per combattere il freddo con gusto 

Ricette veloci con i legumi per combattere il freddo con gusto-Foto da pixabay.com

Lenticchie, fagioli, ceci o piselli? Scegli i tuoi legumi preferiti per realizzare piatti facili ma sfiziosi per variare la dieta e non sentire il freddo.

L’autunno inoltrato non si riconosce solo dal paesaggio che cambia attorno a noi, ma anche e soprattutto da un deciso calo delle temperature.

Il freddo comincia a farsi sentire e non c’è modo migliore di combatterlo se non attrezzandosi a dovere già a partire dai piatti in tavola.

Zuppe e minestre, ma anche pasta al forno e polenta oltre ad ogni sorta di pietanza calda e accogliente che ripristina subito il benessere.

E tra i vari comfort food di stagione, come dimenticare i legumi? Validi sostituti della carne nella dieta settimanale, sono nutrienti e ricchi di fibre.

Ma i vantaggi non finiscono qui: i legumi sono economici, facilmente reperibili e hanno una data di scadenza piuttosto lunga.

Inoltre, sono molto versatili in cucina perché si inseriscono agevolmente in tantissime preparazioni che spaziano tra primi piatti, secondi, antipasti o contorni.

Insomma, non solo pasta e fagioli: ecco tante ricette veloci con i legumi per un autunno ad alto tasso di gusto.

Tutti gli abbinamenti da provare

Uno dei modi più ovvi per usare i legumi è quello di inserirli direttamente in una zuppa.

Ma invece di abbinarli al solito minestrone, provali con la minestra di farro.

Se invece preferisci un altro tipo di primo piatto, punta sul risotto con crema di piselli e crescenza o sulle orecchiette con ceci e pomodorini.

Non solo pasta e fagioli: ricette veloci con i legumi che piaceranno a tutta la famiglia

Ma passiamo ai secondi piatti, altrettanto vari e semplici da replicare.

Tra i più quotati, le polpette di lenticchie o cotolette e hamburger di ceci, pietanze perfette per far mangiare con gusto le verdure anche ai più piccoli.

Alternative originali sono poi anche il polpettone di ceci, spinaci e mozzarella o gli sformatini di piselli e porri stufati.

Sul fronte antipasti, consigliamo lo strudel di pasta sfoglia ripieno di verza e lenticchie oppure i crostini di lenticchie guarniti con speck e formaggio cremoso.

I legumi, poi, si sposano inaspettatamente bene anche con il pesce: prova i calamari grigliati ripieni di fagioli e pecorino.

Infine, per il pranzo last minute da portare in ufficio, punta sul cous cous con lenticchie e primosale o l’insalata con legumi, formaggio e sesamo.