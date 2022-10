Comer Industries è un titolo azionario che capitalizza oltre 700 milioni di euro. Tuttavia, gli scambi giornalieri non sono molto elevati. Tanto che nel corso del 12% delle sedute non si registrano scambi. Inoltre, nel 26,5% gli scambi si concentrano solo nell’asta di apertura.

Questi aspetti, anche se si ha a che fare con azioni impostate al rialzo che potrebbero accelerare, non vanno assolutamente trascurati come più volte ricordato nei nostri articoli.

Quali sono le azioni più sicure da comprare?

Il concetto di sicurezza quando si parla di un titolo azionario è sempre molto delicato. Come spesso ripetiamo, infatti, un titolo azionario potrebbe anche azzerare il suo valore. Certo, è un evento molto raro, ma non bisogna mai dimenticare quanto sia rischioso l’investimento in azioni. Diverso è l’investimento sugli indici, purché non prodotti derivati. In questo caso, infatti, il capitale potrebbe essere azzerato.

Nel caso di Comer Industries la crescita degli utili media annua negli ultimi cinque anni è stata superiore al 35%. Nell’ultimo anno, invece, è stata superiore all’80%. Numeri che sono risultati essere migliori sia del settore di riferimento che del mercato italiano.

Dal punto di vista dell’analisi fondamentale, qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Comer Industries risultano essere sottovalutate di circa il 50%. Anche per il futuro le aspettative sono buone. Secondo un indicatore, riportato su riviste specializzate, che tiene conto delle aspettative di crescita e del rischio non solo del titolo, ma anche del settore di riferimento, le azioni Comer Industries sono sottovalutate di circa il 30%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti il consenso è comprare e il prezzo obiettivo esprime una sottovalutazione del 30% circa. L’aspetto molto interessante, però, è legato alla dispersione delle diverse raccomandazioni che è risultata essere inferiore all’1%. Ciò vuol dire che c’è una convergenza quasi perfetta tra le diverse analisi.

Dove potrebbero arrivare secondo l’analisi grafica queste azioni impostate al rialzo?

Il titolo Comer Industries (MIL:COM) ha chiuso la seduta del 5 ottobre a quota 25,50 euro, in ribasso dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul titolo è rialzista, ma al momento la situazione è molto delicata. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con l’importante resistenza in area 26,40 euro che in passato ha frenato l’ascesa del titolo. Il suo superamento, quindi, potrebbe spingere le quotazioni verso l’obiettivo di prezzo più probabile in area 31,00 euro.

Qualora, invece, il supporti in area 25,10 euro dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero accelerare verso l’obiettivo più probabile in area 21,40 euro.

Lettura consigliata

Perché mettere in portafoglio queste azioni