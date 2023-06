Azioni del settore moda in difficoltà: cosa fare con Moncler e Salvatore Ferragamo?

Con la ripresa dell’economica mondiale i marchi del lusso hanno ripreso a macinare utili con un impatto sull’andamento in Borsa dei titoli del settore. Ovviamente non tutte le azioni hanno reagito allo stesso modo. Oggi ci occuperemo di azioni del settore moda in difficoltà, ma che hanno avuto un comportamento completamente diverso nel corso della ripresa post covid. Ad esempio, Moncler nell’ultimo anno ha guadagnato circa il 75%, mentre Salvatore Ferragamo ha guadagnato solo il 3% circa. Alla chiusura del 21 giugno, però, i titoli sono stati accomunati dallo stesso destino ribassista. Andiamo a vedere, quindi, per queste azioni del settore moda in difficoltà quale potrebbe essere il futuro di breve/medio termine più probabile.

Dopo che settimana scorsa era stato uno dei migliori titoli del Ftse Mib, adesso Moncler è in difficoltà: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 21 giugno in ribasso del 2,02% rispetto alla seduta precedente a quota 64,14 €.

Era da inizio maggio che le quotazioni non registravano tre sedute consecutive al ribasso. In particolare, l’ultima ha visto la rottura del primo supporto in area 64,55 € aprendo le porte di un ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

Solo un pronto recupero di area 64,55 € potrebbe dare nuovamente forza ai rialzisti che potrebbero andare ad attaccare i massimi storici.

La debolezza del titolo Salvatore Ferragamo è evidente, ma un punto di inversione potrebbe essere vicino: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 21 giugno in ribasso dell’1,25% rispetto alla seduta precedente a quota 15,01 €.

Al momento le quotazioni sono sospese tra proiezione rialzista (linea tratteggiata) e ribassista (linea continua). I livelli oltre i quali potrebbe prendere il sopravvento uno scenario piuttosto che un altro sono 14,66 € e 15,19 €. Monitorare, quindi, con attenzione questi livelli prima di intraprendere posizioni sia al rialzo che al ribasso sul titolo.

