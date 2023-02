Pessimo segnale dal Ftse Mib e dai mercati azionari internazionali. Il nostro setup del 17 febbraio sembra aver intercettato un massimo di periodo. Ora cosa accadrà? Le probabilità sono al ribasso. Questo non significa che tutte le azioni scenderanno. Ci sono infatti delle storie molto interessanti da valutare dal punto di vista grafico, ma anche sotto l’ aspetto dei fondamentali. Ora andremo a vedere azioni del Ftse Mib che potrebbero continuare a salire.

Come funzionano i mercati

I mercati azionari nel lungo termine rispecchiano quelli che sono i fondamentali dell’economia, mentre nel breve rispondono a dei criteri grafici, come ad esempio l’ipercomprato o l’ipervenduto. Questo vale anche per le sigole azioni, e per questo motivo non è detto che queste seguano sempre e comunque la “corrente principale”. I motivi possono essere i più disparati: criteri grafici, ma anche e soprattutto notizie che riguardano la società quotata.

Azioni del Ftse Mib che potrebbero continuare a salire

Il Ftse Mib ha generato un pessimo segnale e ora potrebbe essere all’inizio di una fase ribassista importante. Riteniamo che questo ritracciamento atteso sarà propedeutivo a nuovi rialzi fino alla fine dell’anno. I nostri algortmi calcolano un obiettivo intorno ai 32.500 (anche 34.200) da raggiungere fra novembre e dicembre.

Stiamo monitorando con attenzione alcune azioni che nei giorni scorsi hanno generato interessanti segnali rialzisti e questi sono ancora in corso.

Ci riferiamo a Anima Holding, Immsi, Leonardo, Saipem e Telecom Italia.

In comune hanno che per molti anni i prezzi di queste azioni sono scesi e sono andati anche controcorrente rispetto al Ftse Mib.

Leggendo sulle riviste specializzate i pareri degli analisti su queste azioni sono positivi.

Anima Holding, ultimo prezzo a 4,044. Segnale ribassista solo sotto 3,88 ed obiettivo primo verso 4,40.

Immsi, ultimo prezzo a 0,507. Segnale ribassista solo sotto 0,4515 ed obiettivo primo verso 0,81 (target di un doppio minimo in corso).

Leonardo, ultimo prezzo a 10,47. Segnale ribassista solo sotto 9,88 ed obiettivo primo verso 10,75. Attenzione, gli oscillatori sono in ipercomprato, e quindi il segnale rialzista potrebbe essere annullato fin da subito.

Saipem, ultimo prezzo a 1,4865. Segnale ribassista solo sotto 1,3460 ed obiettivo primo verso 1,70.

Telecom Italia, ultimo prezzo a 0,3066. Segnale ribassista solo sotto 0,2904 ed obiettivo primo verso 0,35.