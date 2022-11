La pubblicazione dei dati relativi ai primi 9 mesi del 2022 non ha portato grossi benefici alle azioni RCS MediaGroup. D’altra parte i risultati non hanno evidenziato particolari sorprese in positivo. Anzi, il management ha evidenziato che in assenza di un peggioramento delle condizioni sanitarie e ad eventuali conseguenze riconducibili al conflitto in Ucraina, sia possibile conseguire nel quarto trimestre 2022 margini positivi, sebbene leggermente inferiori a quelli realizzati nel pari periodo del 2021. Ecco, quindi che potremmo essere in presenza di azioni del Ftse Mib che potrebbero accelerare al ribasso

Per chi fosse interessato all’editoria sorprese positive potrebbero arrivare da un libro che potremmo avere nella nostra libreria e che vale davvero un mucchio di soldi.

La valutazione secondo l’analisi fondamentale e le raccomandazioni degli analisti

Il titolo è fortemente sottovalutato qualunque sia il multiplo di mercato considerato. Se, ad esempio, si considera il rapporto prezzo su utili (PE) del titolo è pari a 6,7x, uno dei più bassi di Piazza Affari. Ad esempio, considerando solo i titoli con capitalizzazione superiore ai 100 milioni di euro si scopre che solo 13 titoli, tra i 121 considerati, presenta un PE inferiore a quello di RCS MediaGroup. Secondo questo parametro, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato di oltre l’80% rispetto alla media del settore di riferimento. Lo stesso livello di sottovalutazione è confermato dal fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Al momento, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, non ci sono raccomandazioni degli analisti che siano più recenti di un anno. Per questo motivo non è possibile esprimere un prezzo obiettivo medio che sia realistico.

Di particolare interesse è anche il rendimento del dividendo di RCS MediaGroup. Allo stato attuale si aggira intorno al 9% e dovrebbe rimanere su questi livelli anche nei prossimi anni.

Azioni del Ftse Mib che potrebbero accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo RCS MediaGroup (MI:RCS) ha chiuso la seduta del 23 novembre a quota 0,640 euro, invariato rispetto alla seduta precedente.

Le ultime sedute hanno evidenziato un andamento negativo del titolo che a breve potrebbe raggiungere un supporto importante (area 0,626 euro) sotto il quale le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe diventare area 0,587 euro (I obiettivo di prezzo). Poiché questo supporto già in passato ha fatto da trampolino di lancio per il titolo, la sua mancata tenuta potrebbe provocare un’accelerazione verso gli obiettivi indicati in figura. In questo caso la massima estensione ribassista potrebbe andare a collocarsi in area 0,381 euro.

Solo una chiusura giornaliera superiore a 0,651 euro potrebbe portare a un’inversione rialzista con obiettivi in area 0,75 euro.