A Piazza Affari ci sono azioni dal potenziale incredibile che gli investitori sembrano ignorare. Stiamo parlando di Saes Getters, un titolo azionario che presenta una sottovalutazione enorme.

Perché gli investitori sono miopi quando guardano Saes Getters?

Dopo il parere favorevole dalla Federal Trade Commission (FTC) riguardo alla cessione del business del Nitinol per applicazioni mediche alla società statunitense Resonetics nelle casse della società sono entrati 700 milioni di euro che da soli porterebbero a un valore della società di oltre 40 €. La società, però, ha già deciso come utilizzare la metà di questa somma: 210 milioni andranno nella distribuzione di un maxi dividendo di 210 milioni di euro (12,51 € ad azione) e un buyback per 140 milioni di euro. Dopo l’annuncio le quotazioni hanno reagito positivamente, ma nelle settimane successive hanno rallentato tanto che si è allontanata dai livelli cui era schizzata. Il prezzo è sceso nei giorni successivi verso quota 33 €, ben lontano dal valore implicito del titolo dopo l’operazione.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti hanno un rating neutro su Saes Getters. Dal punto di vista del target di prezzo medio a un anno, invece, le quotazioni appaiono sottovalutate per circa il 20%

Azioni dal potenziale incredibile hanno dato un segnale ribassista: occasione di acquisto in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Saes Getters (MIL:SG) ha chiuso la seduta del 16 novembre a 33,10 €, in ribasso dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.

Da alcune sedute le quotazioni si stanno muovendo in prossimità del livello in area 33,23 €. Con la chiusura sotto questo livello si potrebbe concretizzare un ribasso secondo lo scenario indicato in figura. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 32,57 €.

Ovviamente l’immediato recupero di area 33,23 € potrebbe favorire la ripresa del rialzo.

