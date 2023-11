Quanto costano pasticciotto e panettone di Martinucci Laboratory presente ora anche al Merlata Bloom Milano

Andare in giro per l’Italia permette di visitare tante attrazioni di fama internazionale. Pensiamo ai Musei Vaticani, al Colosseo, agli Uffizi o alla Torre di Pisa. In vacanza si ha anche l’occasione di scoprire le specialità locali. Chi è stato in Puglia probabilmente ha gustato tra diversi cibi il pasticciotto. I dolci preparati da Martinucci potremo provarli in tanti negozi. Scopriamo dove si trova a Milano e i costi di alcuni prodotti golosi.

La curiosità che spinge un viaggiatore ad andare in giro per il Mondo gli permette di scoprire bellezze di vario tipo. Paesaggi, palazzi storici, piazze, monumenti, musei e siti archeologici sono solo alcuni motivi di interesse. Aggiungiamo le tradizioni locali, le leggende, le sagre. L’esperienza turistica però sarebbe incompleta senza l’assaggio della cucina locale.

Specialità pugliesi in Lombardia

In Puglia, per esempio, gli spaghetti all’assassina, le orecchiette con le cime di rapa o riso, patate e cozze sono solo alcuni piatti tipici locali. Tra i dolci è assolutamente da provarne uno, il pasticciotto. Frolla e crema sono i protagonisti di questo prodotto ormai noto dovunque. A esportarlo avrebbero contribuito pure l’arte pasticcera e l’intraprendenza della famiglia Martinucci. La loro storia inizia nel 1950 e oggi l’impresa salentina produce e consegna dolci in 25 concept store.

Il 15 novembre 2023 si è inaugurato un centro commerciale innovativo, il Merlata Bloom Milano. L’intento sarebbe quello di farne un luogo di incontro per tutti con aree verdi e attenzione all’ecosostenibilità. Il centro commerciale ospita più di 200 negozi e 43 punti dedicati al food & beverage.

Al Merlata Bloom Milano si trova pure Martinucci Laboratory. Il cosiddetto “re del pasticciotto” presenta i suoi prodotti di varie categorie, tra cui caffetteria, rosticceria, pasticceria, gelateria. Potremo quindi sorseggiare il caffè in ghiaccio con latte di mardorle o mangiare un rustico leccese con pasta sfoglia. Senza dubbio l’attrazione irresistibile è il pasticciotto.

Ecco quanto costano pasticciotto e panettone di Martinucci Laboratory

Se nella zona dove viviamo manca un Martinucci store niente paura. Con l’e-commerce ormai si può comprare anche qualche specialità pugliese ricevendola comodamente a casa. Diamo un’occhiata ai prezzi.

Un pasticciotto tradizionale con guscio di pasta frolla ripieno di crema costerebbe 2,50 euro. Potremmo comporre una scatola con diversi gusti. Per esempio troviamo quello con crema gianduja, con crema, limone e mandorle oppure ricotta e pistacchio. Nel sito troviamo anche un pasticciotto particolare, il fruttone, con cotognata, pasta di mandorla e glassa al cioccolato.

Si avvicina il Natale e un dolce tradizionale è il panettone. Quello fichi e noci Martinucci costerebbe 34,50 euro così come in altri gusti. Se preferiamo una confezione regalo con panettone e una crema spalmabile pagheremo 38,50 euro.

Abbiamo scoperto quanto costano pasticciotto e panettone di Martinucci Laboratory. Se abbiamo il desiderio di provare invece qualcosa di salato, una confezione di rustici da 12 pezzi con 2 in omaggio costerebbe 28,00 euro.

