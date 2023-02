Con l’aggiornamento dei massimi storici, le azioni Piaggio coronano una corsa al rialzo iniziata a inizio ottobre e che ha visto una performance di circa l’80%. Questo risultato fa si che il titolo sia il migliore a un anno del settore veicoli a motore, mentre da inizio anno solo Iveco Group è riuscita a fare meglio. Siamo, quindi, in presenza di azioni che stanno sorprendendo tutti a Piazza Affari. Riusciranno a fare lo stesso anche nelle prossime settimane? Lasciamo la parola all’analisi fondamentale, alle raccomandazioni degli analisti e all’analisi grafica. Prima, però, ricordiamo che qualche settimana sono stati pubblicati i dati relativi alle immatricolazioni dei motocicli nel mese di dicembre e Piaggio ha riportato un’ottima performance.

La valutazione sulla base dei multipli di mercato

Ovviamente il forte rialzo degli ultimi mesi ha avuto un importante impatto sulla valutazione del titolo quando confrontata con i multipli di mercato. Ecco, quindi, che un titolo storicamente sottovalutato si ritrova a essere leggermente sopravvalutato rispetto alla media del settore di riferimento.

Secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, poi, la sopravvalutazione di Piaggio è superiore al 100%.

Le raccomandazioni degli analisti e il dividendo

Anche per gli analisti il titolo, allo stato attuale, scambia a prezzi in linea con le aspettative. Il prezzo obiettivo medio, infatti, esprime una sottovalutazione di circa il 5%.

Dal punto di vista del dividendo possiamo dire che allo stato il suo rendimento si aggira intorno al 4%. Per i prossimi anni, invece, è visto in crescita al 6%.

Le indicazioni dell’analisi grafica su azioni che stanno sorprendendo tutti a Piazza Affari

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 3 febbraio a quota 3,656 euro, in rialzo dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere guardato il grafico non ci sono molte parole per esprimere la situazione di Piaggio. Ogni indicatore, infatti, è saldamente impostato al rialzo e non si vedono pericoli. Tuttavia non si può trascurare il fatto che le quotazioni abbiano raggiunto un livello di ipercomprato.

Nel lungo periodo, invece, il prezzo di Piaggio potrebbe essere diretto verso area 4,33 €.