Cioccolatino, lo mangi prima o dopo il caffè? Dovresti gustarlo così e il perché non è banale. Il galateo del caffè

Sai qual è il modo migliore di gustare il cioccolato? Abbinarlo al caffè. Caffè e cioccolato hanno molti sapori in comune che si esaltano a vicenda. Infatti nelle caffetterie spesso servono la tazzina accompagnata da un cioccolatino. È meglio mangiarlo prima o dopo aver bevuto il caffè? Qualcuno penserà che è indifferente. Ma non è così. La risposta c’è e ha un base scientifica. Vieni a conoscerla.

Probabilmente caffè e cioccolato sono già la tua passione. Perché meravigliarsi? Il cioccolato è il dolce più buono che c’è, quello che piace proprio a tutti, e il caffè la bevanda più amata dagli Italiani. Chi rinuncerebbe alla sua tazzina la mattina appena sveglio? È il modo migliore per allontanare il torpore della notte. Ed è anche il miglior modo per finire il pranzo, soprattutto se accompagnato da un cioccolatino. Una buona abitudine al bar da ripetere anche a casa. Ma qual è il giusto ordine di degustazione? Il cioccolatino, lo mangi prima o dopo aver bevuto il caffè?

Il galateo

Esiste nella nostra società una vera cultura del caffè, un rito a cui pochi rinunciano. E ci sono quindi delle regole per degustarlo nel miglior modo possibile. Nei bar spesso ci servono non solo caffè e cioccolatino ma anche un bicchiere d’acqua. L’acqua serve a preparare la bocca pulendola dagli alimenti che abbiamo mangiato precedentemente. Si beve quindi prima del caffè per una buona degustazione. In questo modo l’aroma della bevanda non incontrerà in bocca altri sapori che potrebbero alterarla.

Il cioccolatino, lo mangi prima o dopo?

E il cioccolatino? Si gusta dopo il caffè per almeno tre motivi. Il primo è che il caffè scalda il palato e il cioccolatino, nel tepore della bocca, si scioglie rapidamente rilasciando sensazioni più intense. Il secondo motivo è che la caffeina agisce sulle papille gustative creando una voglia di dolce che viene soddisfatta dal cioccolato. Infine, il terzo motivo è che dopo il cioccolato non andrebbe mangiato niente altro. Infatti la caratteristica di questo alimento è che rilascia in bocca un aroma lungo e persistente. Gli inglesi lo chiamano long finish, ad indicare l’onda lunga del sapore che rimane sulla lingua ancora per un po’. Perché rinunciare a questo piacere?

A ogni caffè il suo cioccolatino

Ora che sai quando gustare il cioccolatino, vorrai sapere quali sono gli abbinamenti migliori. Quale cioccolatino comprare? Dipende dal caffè. Con una miscela 100% arabica scegli un cioccolato fondente al 70%. Ha un sapore intenso che esalta il retrogusto della bevanda. Invece un caffè a prevalenza arabica si sposa bene con un fondente all’80% o con un cioccolatino salato. Troppo complicato? Scegli allora un fondente al 60%, un passe-partout da gustare senza problemi con tutti i caffè.

Se invece ami gli accostamenti contrastanti, l’abbinamento top è con il cioccolato al latte e nocciole, ricco di panna, che mette in risalto le note aromatiche del caffè. È perfetto anche l’accordo con il cioccolato bianco che rilascia in bocca un sapore simile al cappuccino.