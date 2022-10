Quanto tempo devono cuocere il sugo e la salsa per avere un risultato perfetto

Le trasmissioni di cucina hanno avuto un doppio merito. Prima di tutto, hanno avvicinato in maniera differente le persone ai piatti e alla cucina. In secondo luogo, ci hanno resi un pochino più esperti evitando di commettere tanti errori fatti abitualmente.

E ci hanno dato, soprattutto, nuove idee su cosa cucinare alla sera di veloce e leggero. E, in particolare, ci permettono di rispondere alla domanda che tante mamme si fanno. Ovvero “cosa cucino stasera ai bambini?”.

Attenzione a pensare di essere in grado di partecipare a Masterchef

Certo, non è che guardare le puntate alla TV ci trasforma in cuochi perfetti. Insomma, partecipare a Masterchef 2023 non è così semplice e richiede una certa preparazione. Però, imparando qualche trucco in più, potremmo sorprendere i nostri commensali.

Anche sulle cose apparentemente più facili da fare. È facile infatti commettere errori in cucina, ma ci sono trucchi per rimediare. Ad esempio, sapere con esattezza quanto tempo devono cuocere il sugo e la salsa è importante per avere un risultato sorprendente. Esiste un trucco per sapere quando il sugo è realmente pronto? Come sempre, i consigli della nonna ci vengono in aiuto.

Il sugo al pomodoro con la ricetta della nonna non ci fa sbagliare

Per capire se il nostro sugo di pomodoro è pronto per essere servito basta seguire una semplice indicazione. Ebbene, basta guardare l’olio. Quando lo vedremo salire in superficie vuol dire che si sarà staccato dal nostro pomodoro. È questo il momento perfetto per spegnere il fuoco.

Che poi, per preparare un buon sugo in maniera facile e veloce, alla portata di tutti, basta ripetere la ricetta della nonna. Ovvero, prendiamo una carota, laviamola e tagliamola in pezzi grossi. Poi prendiamo del sedano (basta un mezzo gambo) e lo laviamo tagliandolo grossolanamente. Stessa sorte per una mezza cipolla.

Quanto tempo devono cuocere il sugo e la salsa per risultati da vero chef

Tutte queste verdure vanno fatte soffriggere in un tegame dove avremo messo dell’olio EVO a scaldare. Quando saranno dorate, versiamo una confezione di passata di pomodoro con qualche foglia di basilico, portando il tutto a ebollizione con fiamma alta. L’importante è che sia scoperto.

A questo punto, quando bolle, abbassiamo il fuoco, copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per circa 90 minuti. Girando, di tanto in tanto. Quando, come detto, vedremo l’olio in superficie è il momento di spegnere e mixare il tutto. Il sugo è pronto.

Lettura consigliata

Questa salsa molto gustosa, con o senza panna, renderà ancora più deliziosi non solo il polpettone e l’arrosto ma anche pasta, pesce e verdure