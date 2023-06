Azioni che perdono oltre il 40% da inizio anno: è arrivato il momento di essere compratori?

Ci sono azioni che perdono oltre il 40% da inizio anno, ma presentano livelli di sottovalutazione molto importanti. Parliamo, infatti, almeno secondo le raccomandazioni degli analisti, di un potenziale rialzista di oltre l’80%. Potrebbe essere arrivato il momento di entrare al rialzo? La risposta all’analisi grafica.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Le prospettive sugli utili dell’azienda per i prossimi esercizi sono un importante punto di forza di doValue. Inoltre, al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati.

Riguardo la valutazione, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di multipli degli utili. Considerati i flussi di cassa positivi generati dall’attività, il livello di valorizzazione dell’azienda è molto interessante.

Anche dal punto di vista delle raccomandazioni degli analisti le azioni doValue sono molto interessanti. La maggior parte degli analisti che si occupano del titolo, infatti, raccomanda Buy o Overweight. Inoltre, la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento. Allo stato attuale, infatti, la sottovalutazione basata sul prezzo obiettivo medio è superiore all’80%.

Per concludere, ricordiamo che la società è tra i quelle che hanno aspettative per un rendimento del dividendo relativamente elevate.

Per quel che riguarda i punti negativi, secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita sul fatturato dell’azienda nei prossimi anni sono basse. La situazione finanziaria dell’azienda, poi, è caratterizzata da un certo indebitamento e non ha margini di investimento significativi.

Negli ultimi 12 mesi, poi, ci sono state numerose revisioni al ribasso di alcuni importanti parametri. Ad esempio, le aspettative di fatturato degli ultimi 12 mesi sono state ampiamente riviste al ribasso. Gli analisti si aspettano che le vendite siano inferiori a quanto previsto un anno prima.

Anche il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono doValue è stato ampiamente rivisto al ribasso così come il loro consensus

Azioni che perdono oltre il 40% da inizio anno: è arrivato il momento di essere compratori? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo doValue (MIL:DOV) ha chiuso la seduta del 6 giugno in ribasso dell’1,21% rispetto alla seduta precedente a quota 4,07 €.

Brutta chiusura di seduta per il titolo che, dopo tre sedute, vede il supporto in area 4,13 € cedere aprendo la possibilità a una discesa delle quotazioni verso il successivo supporto in area 1,78 €.

Solo un immediato recupero di questo livello potrebbe favorire una ripresa immediata della tendenza rialzista.

