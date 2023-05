Forte rialzo in arrivo per le azioni SNAM?-proiezionidiborsa.it

Al termine della seduta del 4 maggio sul Ftse Mib solo nove titoli su quaranta hanno chiuso al rialzo. Tra queste ci sono azioni che hanno invertito al rialzo e che potrebbero andare a ritoccare i massimi storici. Stiamo parlando di SNAM un titolo difensivo per eccellenza che nei momenti di difficoltà dei mercati azionari riesce sempre a non farsi travolgere dagli orsi. Andiamo, quindi, a vedere quelli che sono i punti di forza e di debolezza di SNAM e gli scenari futuri più probabili.

I punti di forza e di debolezza del titolo

SNAM dal punto di vista dei fondamentali presenta degli interessanti punti di forza. Il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, i margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa e l’attività dell’azienda è particolarmente redditizia. Guardando, invece, alla valutazione ci sono indicazioni contrastanti. Da un lato la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un titolo sopravvalutato. Dall’altro, invece, la società è tra quelle con aspettative di rendimento del dividendo relativamente elevate. Allo stato attuale, infatti, si aggira intorno al 5,5%.

Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sulla crescita dell’attività. Inoltre, negli ultimi dodici mesi, gli analisti del consensus hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull’azienda. Tuttavia, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione inferiore al 5%.

Passando all’analisi dei punti deboli notiamo che, secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell’Utile Netto per Azione (EPS) di SNAM per i prossimi anni appare limitato. Inoltre, la società presenta una situazione finanziaria difficile. Infine, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.

Azioni che hanno invertito al rialzo e che potrebbero andare a ritoccare i massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo SNAM (MIL:SRG) ha chiuso la seduta del 4 maggio a quota 5,056 €, in rialzo dello 0,08% rispetto alla seduta precedente.

La situazione grafica del titolo è in netto miglioramento. Come si vede dal grafico, infatti, tutti gli indicatori sono tutti impostati al rialzo, ma la proiezione in corso è ribassista. Dal punto di vista dell’analisi grafica una prima conferma dell’inversione rialzista potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 5,064 €. Solo la rottura della resistenza in area 5,199 €, però, potrebbe aprire le porte a un rialzo fino in area 5,619 € e all’aggiornamento dei massimi storici.

Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 4,98 € potrebbe favorire una discesa fino in area 4,846 €.

