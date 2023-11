Tombola Vincente, nuovo Gratta e Vinci da 5 euro, è il più vincente? Sappi che c’è un tagliando che costa uguale, ma con più probabilità di premiarti 

Da poco, è uscito un nuovo Gratta e Vinci da 5 euro che promette vincite fino a 500.000 euro. Quindi, non servono i fagiolini per segnare i numeri estratti, ma basta grattare e incrociare le dita. Quante probabilità ci sono di vittoria? Attenzione, che c’è un Gratta e Vinci da 5 euro che dà migliori chance di vittoria.

Natale, in tante famiglie, significa “Tombola”. Con tutti i parenti che comprano le cartelle sperando di vincere il premio in palio che, di solito, non supera le decine di euro. Un rito che piace perché provoca anche sorrisi e prese in giro tra famigliari.

E cosa ti fanno quelli del Gratta e Vinci? Con l’approssimarsi del 25 dicembre e della tradizionale tombolata famigliare, decidono di far uscire una nuova lotteria istantanea. Ispirata, proprio, alla Tombola. Si chiama Tombola Fortunata e ha un premio massimo di 500mila euro. Non noccioline, insomma. Vediamo come si gioca e, soprattutto, quante possibilità reali ci sono di regalarci una gioia. È il miglior Gratta e Vinci da 5 euro? Ecco la risposta.

Tombola Vincente, nuovo Gratta e Vinci da 5 euro si gioca in questo modo

A Tombola Fortunata si può giocare anche online e il meccanismo è molto semplice. Dovrete grattare i 16 numeri vincenti che sono nascosti sotto il simbolo dell’euro. Una volta scoperta, dovrete grattare quelli identici che si trovano sulla vostra cartella, esattamente come quando si mette un fagiolino sulla tombola natalizia.

Ora dovrete controllare, per ognuna delle tre righe, se siete riusciti a fare terno, quaterna, cinquina o, addirittura, tombola. In questo caso, vinceremo i premi relativi. C’è anche un secondo gioco.

Questo dà più possibilità di vittoria. Ecco quale

Grattate i quattro pacchi e le quattro stelle sul Gratta e Vinci. Chi trova simboli identici, vincerà il premio relativo. Perfetto, ma quante probabilità ci sono di vincere almeno dai 10 euro in su? Ebbene, 1 biglietto ogni 6,48 è vincente premi superiori al costo della giocata.

Tombola Vincente, nuovo Gratta e Vinci da 5 euro, è allora quello con più probabilità di vittoria? Prima di tutto, va detto che 500.000 euro li vince solo 1 ogni 10.080.000 biglietti garantisce il premio massimo. Perfetto, ma ci sono Gratta e Vinci da 5 euro con probabilità maggiori di vincita? Ebbene, sì. Il Nuovo Battaglia Navale ha 1 biglietto ogni 6,44 vincente premi superiori al costo della giocata.