Azioni che corrono a Piazza Affari mentre il Ftse Mib continua a scendere

Per il secondo giorno consecutivo il Ftse Mib ha perso oltre l’1%. Era da un mese che l’indice principale non vedeva de sedute al ribasso. In questo clima di svendita generalizzato, ci sono state 6 azioni che corrono a Piazza Affari: Prysmian, Amplifon, Reply, Leonardo, Buzzi, Inwit. Alcune di queste, come Prysmian, Leonardo, Buzzi, Inwit sono vecchie conoscenze che ormai viaggiano al rialzo incuranti di quanto accade intorno. Tra le azioni che corrono a Piazza Affari, però, ci sono anche delle novità come Amplifon e Reply che andremo ad analizzare in dettaglio per capire quale potrebbe essere il loro futuro più probabile.

Amplifon potrebbe essere molto vicina a un’inversione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 2 agosto a quota 30,57 €, in rialzo dell’1,60% rispetto alla seduta precedente.

Dopo che in una delle sedute precedente il titolo era stato il peggiore del Ftse Mib, reagisce alla difficoltà andando controtendenza rispetto all’indice principale. Tuttavia, la tendenza in corso è sempre ribassista e le resistenza hanno resistito all’attacco dei rialzisti. In quest’ottica, potrebbe avere un ruolo decisivo la resistenza in area 30,78 €. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello potrebbe favorire l’inversione rialzista. In caso contrario, la discesa potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

Le azioni Reply si aggrappano ai supporti e potrebbero essere pronte per l’inversione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 2 agosto a quota 97,45 €, in rialzo dell’1,56% rispetto alla seduta precedente.

Le azioni Reply vengono da una lunga fase ribassista che, tranne qualche rimbalzo, va ormai avanti da mesi. Adesso, però, hanno prontamente reagito all’importantissimo supporto in area 93,75 €. La sua tenuta potrebbe favorire un’inversione rialzista. In caso contrario, le quotazioni potrebbero continuare a scendere secondo lo scenario mostrato in figura.

